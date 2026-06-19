Μαύρο 24ωρο στην άσφαλτο: Ένας νεκρός στο Αιγάλεω - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο νέοι στο «Αττικόν»

Μπαράζ τροχαίων σε Ίλιον και Αιγάλεω. Nεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής, σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος και 24χρονος στο νοσοκομείο.

Βαρύς είναι ο απολογισμός των δύο σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Δυτική Αθήνα, και συγκεκριμένα στις περιοχές του Ιλίου και του Αιγάλεω. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δύο νεαροί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πρώτο, σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18/06) στο Ίλιον. Η τραγωδία ξεκίνησε όταν μια 48χρονη οδηγός ΙΧ επιχείρησε έναν επικίνδυνο ελιγμό προσπέρασης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με διερχόμενο όχημα.

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