10 τρανταχτά σημάδια ότι αισθάνεσαι ενοχικά για τις επιτυχίες σου - ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιείς
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Πολλές φορές, η επιτυχία δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα συναισθήματα και τις σκέψεις που οι περισσότεροι θεωρούν ως δεδομένα.
Η επιτυχία παρουσιάζεται συχνά ως ο απόλυτος στόχος: η ανταμοιβή των προσπαθειών μας, η επιβεβαίωση των ικανοτήτων μας και η απόδειξη ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι συχνά πιο σύνθετη.
Δεν βιώνουν όλοι την επιτυχία με ενθουσιασμό, υπερηφάνια ή ανακούφιση. Για ορισμένους ανθρώπους, τα θετικά αποτελέσματα συνοδεύονται από ένα απροσδόκητο συναισθηματικό βάρος που δύσκολα περιγράφεται.
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