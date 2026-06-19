10 τρανταχτά σημάδια ότι αισθάνεσαι ενοχικά για τις επιτυχίες σου - ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιείς

Πολλές φορές, η επιτυχία δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα συναισθήματα και τις σκέψεις που οι περισσότεροι θεωρούν ως δεδομένα.

Η επιτυχία παρουσιάζεται συχνά ως ο απόλυτος στόχος: η ανταμοιβή των προσπαθειών μας, η επιβεβαίωση των ικανοτήτων μας και η απόδειξη ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι συχνά πιο σύνθετη.

Δεν βιώνουν όλοι την επιτυχία με ενθουσιασμό, υπερηφάνια ή ανακούφιση. Για ορισμένους ανθρώπους, τα θετικά αποτελέσματα συνοδεύονται από ένα απροσδόκητο συναισθηματικό βάρος που δύσκολα περιγράφεται.

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