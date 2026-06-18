H Shoko Kawata δεν έπρεπε να μείνει έγκυος γιατί είναι δήμαρχος, σύμφωνα με τους πολίτες. Κρίμα που δεν τους ρώτησε

Για πολλούς, η εγκυμοσύνη της Shoko Kawata θεωρείται ανεύθυνη από μεριάς της, εξαιτίας της θέσης της

Στις αρχές του μήνα, η νεότερη δήμαρχος της πόλης Yawata, Shoko Kawata, ανακοίνωσε την άδεια εγκυμοσύνης που θα λάβει, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα που το κάνει. Φυσικά, αυτή η απόφαση δεν θα περνούσε στα ψιλά, εφόσον το χάσμα των φύλων στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας εξακολουθεί να υπάρχει. Η ανταπόκριση από τους επικριτές ήταν άμεση, με δημοσκοπήσεις να λαμβάνουν χώρα και ο δημόσιος διάλογος να παίρνει φωτιά.

Μέχρι και σήμερα, είναι ένα θέμα που συζητιέται στην Ιαπωνία, όπως επισημαίνει ο Guardian. Η Shoko Kawata δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης πως ήταν βέβαιη πως ο αναπληρωτής της θα μπορούσε να διαχειριστεί ομαλά τα καθήκοντά της κατά την απουσία της.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr