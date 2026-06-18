Γιώργος Λιάγκας κατά Fipster: «Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας»

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τη δήλωση του Fipster που τον αφορούσε, αλλά και της Βρισηίδας Ανδριώτου για τα πάνελ στις εκπομπές της τηλεόρασης.

Ο Fipster έδωσε το παρών χθες (17/6) στα Mad VMA 2026 και μία δήλωσή του έγινε η αφορμή για να αναφερθεί ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα (18/6) στα podcast και vidcast που έχουν τραβήξει κοινό της τηλεόρασης, ενώ στη συνέχεια ο παρουσιαστής σχολίασε και μια δήλωση της Βρισηίδας Ανδριώτου σχετικά με τα πάνελ των εκπομπών.

«Εγώ έχω ακούσει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα πάει στο YouTube. Ποιον Κωνσταντίνο Βασάλο και ποιο πάνελ μου λες εσύ τώρα; Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Λιάγκας έκραζε το YouTube. Και έτσι ξέρω ότι θα πάει στο YouTube», δήλωσε ο Fipster με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντάει μέσα από το Πρωινό:

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