Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

Το χρονικό μίας χαμένης ουτοπίας 4.000 ετών που πέτυχε την απόλυτη αστική οργάνωση μέσα από τη συνεργασία και τη συναίνεση.

Στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας, όταν η Αίγυπτος έχτιζε τις πυραμίδες της και η Μεσοποταμία ύψωνε τα ζιγκουράτ της, ένας άλλος γίγαντας γεννιόταν στην Ασία.

Ο Πολιτισμός της Κοιλάδας του Ινδού, που ήκμασε μεταξύ 3300 π.Χ. και 1900 π.Χ. κατάφερε να πετύχει ένα μοναδικό ιστορικό επίτευγμα: Ανέπτυξε μία εξαιρετικά προηγμένη, μαζική αστική κοινωνία χωρίς καμία ένδειξη συγκεντρωτικής, μοναρχικής ή θεοκρατικής εξουσίας.

Οι κάτοικοι των εμβληματικών πόλεων Μοχέντζο-ντάρο και Χαράππα απέρριψαν το μοντέλο του απόλυτου ηγεμόνα. Αντί να διοχετεύσουν τη συλλογική τους ενέργεια στη δόξα μίας ελίτ, επένδυσαν σε υποδομές που ωφελούσαν το σύνολο των πολιτών. Η κοινωνία λειτούργησε ως μία ζωντανή ουτοπία, βασισμένη στην ισότητα, την κοινή ωφέλεια και την ειρηνική συνύπαρξη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr