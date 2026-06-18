Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς
Στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας, όταν η Αίγυπτος έχτιζε τις πυραμίδες της και η Μεσοποταμία ύψωνε τα ζιγκουράτ της, ένας άλλος γίγαντας γεννιόταν στην Ασία.
Ο Πολιτισμός της Κοιλάδας του Ινδού, που ήκμασε μεταξύ 3300 π.Χ. και 1900 π.Χ. κατάφερε να πετύχει ένα μοναδικό ιστορικό επίτευγμα: Ανέπτυξε μία εξαιρετικά προηγμένη, μαζική αστική κοινωνία χωρίς καμία ένδειξη συγκεντρωτικής, μοναρχικής ή θεοκρατικής εξουσίας.
Οι κάτοικοι των εμβληματικών πόλεων Μοχέντζο-ντάρο και Χαράππα απέρριψαν το μοντέλο του απόλυτου ηγεμόνα. Αντί να διοχετεύσουν τη συλλογική τους ενέργεια στη δόξα μίας ελίτ, επένδυσαν σε υποδομές που ωφελούσαν το σύνολο των πολιτών. Η κοινωνία λειτούργησε ως μία ζωντανή ουτοπία, βασισμένη στην ισότητα, την κοινή ωφέλεια και την ειρηνική συνύπαρξη.
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