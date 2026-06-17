Ο άνθρωπος που αμφισβητεί ανοιχτά όσα ξέραμε για την Ικαρία

Ο Βρετανός συγγραφέας, Saul Justin Newman, δεν είναι σίγουρος πως υπάρχει εξήγηση για το ότι κάποιοι ζουν πάνω από τα 100 στην Ικαρία. Τι τελικά ισχύει.

Αρχικά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είτε είμαστε φαν της (είμαστε!) είτε όχι, στην Ικαρία δεν θα συναντήσουμε ποτέ τους πιο κοινότυπους κατοίκους. Άλλοι τη θυμούνται για τα πανηγύρια της, άλλοι για την άγρια ομορφιά της κι άλλοι για το νησί που έχει βρει το νόημα της ζωής και συγκεκριμένα της μακροζωΐας.

Η θεωρία των «μπλε ζωνών», των περιοχών δηλαδή στις οποίες οι κάτοικοι σε μεγάλο ποσοστό υπερβαίνουν τα 90 χρόνια ζωής, είναι πάνω κάτω γνωστή. Γνωστό είναι κι ότι ανάμεσα στις μπλε αυτές ζώνες βρίσκεται και η Ικαρία, χάρη στους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, στην ανθεκτική κοινωνική δομή, στην υγιεινή διατροφή με τοπικά προϊόντα και στις χειρωνακτικές εργασίες στη φύση

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