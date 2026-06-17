«Σε αυτή την οικονομία, το σεξ είναι πολυτέλεια»: Η Gen Z προτιμάει μια μέρα σωστού ύπνου

Μεγάλη μερίδα της Gen Z, σύμφωνα με νέα έρευνα, προτιμάει να πάει να κοιμηθεί παρά να κάνει σεξ - Ο λόγος και τα «ανησυχητικά» ποσοστά.

Στην ερώτηση «κόβεται το σεξ;» η απάντηση που δίνει ως επί το πλείστον η Gen Ζ είναι ναι, σε αυτή την οικονομία που ζούμε - και εξηγούμε. Μεγάλη μερίδα της νέας γενιάς, σύμφωνα με νέα έρευνα, προτιμάει να πάει να κοιμηθεί παρά να κάνει σεξ.

Παρά το γεγονός ότι η Gen Z έχει φτάσει στην ηλικία που αναπολούν περισσότερο οι γονείς μας, αυτή της ξέφρενης διΑσκέδασης, του άπειρου φλερτ και του ατελείωτου σεξ, η νέα γενιά δεν φαίνεται να το ζει έτσι..

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