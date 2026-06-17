Για πρώτη φορά κάμερες κατέγραψαν λύκους να κυνηγούν ευρωπαϊκούς βίσονες σε αρχέγονο δάσος

Λύκοι καταγράφηκαν να κυνηγούν ευρωπαϊκούς βίσονες στο αρχέγονο δάσος Μπιαλοβιέζα, δεν καταγράφηκε κάποιο άμεσο θανάσιμο χτύπημα

Για πρώτη φορά, κάμερες κατέγραψαν λύκους να επιτίθενται σε ευρωπαϊκούς βίσονες στο δάσος Μπιαλοβιέζα. Αν και δεν καταγράφηκε θανάτωση ζώου, η συμπεριφορά των θηρευτών υποδηλώνει ότι παρόμοια περιστατικά ενδέχεται να έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Το σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 από επιστήμονες της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών, μέσω κρυφών καμερών που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή, στο αρχαίο δάσος στα σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας, όπου οι ευρωπαϊκοί βίσονες επανεισήχθησαν τη δεκαετία του 1950.

Η επίθεση λίγο μετά το ξημέρωμα

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 07:25 το πρωί. Σύμφωνα με το βίντεο, επτά λύκοι πλησίασαν ένα κοπάδι 11 βισόνων, το οποίο αποτελούνταν από πέντε ενήλικα θηλυκά, δύο ενήλικα αρσενικά, ένα νεαρό αρσενικό και τρία μικρά, ανάμεσά τους και ένα νεογέννητο μοσχάρι.

Οι λύκοι επικεντρώθηκαν αμέσως στο πιο ευάλωτο μέλος του κοπαδιού. Ωστόσο, οι βίσονες αντέδρασαν σχηματίζοντας προστατευτικό κύκλο γύρω από το μικρό, αναγκάζοντας τους θηρευτές να υποχωρήσουν.

Όταν τρία θηλυκά απομακρύνθηκαν για να καταδιώξουν τους λύκους, το νεογέννητο έμεινε εκτεθειμένο. Οι λύκοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, το άρπαξαν από τον λαιμό και επιχείρησαν να το απομακρύνουν, όμως δύο ενήλικα θηλυκά επενέβησαν και τους απώθησαν.

Η μάχη κράτησε λιγότερο από 25 λεπτά

Το μοσχάρι κατάφερε αρχικά να ξεφύγει, όμως οι λύκοι το έπιασαν ξανά λίγο αργότερα. Δύο ενήλικοι βίσονες όρμησαν προς το μέρος τους με κατεβασμένα κέρατα, ενώ τα υπόλοιπα ζώα συγκεντρώθηκαν γύρω από το μικρό, δημιουργώντας ένα ισχυρό αμυντικό τείχος.

Μπροστά σε αυτή τη συντονισμένη άμυνα, οι λύκοι εγκατέλειψαν τελικά την προσπάθεια. Ορισμένα μέλη της αγέλης παρέμειναν στην περιοχή για λίγα ακόμη λεπτά, όμως έως τις 07:47 είχαν απομακρυνθεί.

Μια σπάνια καταγραφή για την Ευρώπη

Οι λύκοι συγκαταλέγονται στους αποτελεσματικότερους θηρευτές της φύσης και μπορούν να κυνηγήσουν ζώα που ζυγίζουν έως και 20 φορές περισσότερο από τους ίδιους, όπως άλκες, ελάφια και βίσονες. Η επιτυχία τους βασίζεται στη δύναμη, την αντοχή, την ευφυΐα και, κυρίως στη συνεργασία της αγέλης.

Στη Βόρεια Αμερική είναι γνωστό ότι κυνηγούν αμερικανικούς βίσονες, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικό είδος. Στην Ευρώπη, ωστόσο, αντίστοιχα περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια και έχουν καταγραφεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν.

«Από όσο γνωρίζουμε, πρόκειται για την πρώτη βιντεοσκοπημένη απόδειξη επίθεσης λύκων σε κοπάδι ευρωπαϊκών βισόνων στο δάσος Μπιαλοβιέζα, με στόχο ένα νεογέννητο μοσχάρι», αναφέρουν οι ερευνητές. «Παρότι δεν καταγράφηκε άμεση θανάτωση, η παρατήρηση δείχνει ότι ο ευρωπαϊκός βίσονας μπορεί να αποτελεί πιθανό θήραμα για τους λύκους», προσθέτουν.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για το είδος

Η καταγραφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο ευρωπαϊκός βίσονας εξαφανίστηκε από τη φύση το 1919 και επανεισήχθη στο Μπιαλοβιέζα το 1952.

Αν τέτοιες επιθέσεις συμβαίνουν συχνότερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, τότε οι εκτιμήσεις για τη διατήρηση του είδους ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν, όπως αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Ecology and Evolution.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ