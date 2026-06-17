Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια
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Επιστήμονες στο Λονδίνο ανακάλυψαν ότι ένα απολίθωμα που θεωρούνταν ισόποδο ανήκει στην πραγματικότητα σε έναν γιγάντιο ημι-υδρόβιο θηρευτή μήκους ενός μέτρου που έζησε πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια.
Ένας γιγάντιος σκορπιός μήκους περίπου ενός μέτρου, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ, περιπλανιόταν στη Γη πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, σε μια εποχή κατά την οποία η ζωή μόλις άρχιζε να κατακτά τη στεριά.
Η ανακάλυψη ανατρέπει προηγούμενες αντιλήψεις για την εξέλιξη των αρθροπόδων και προσφέρει νέα στοιχεία για τα πρώτα οικοσυστήματα της ξηράς. Το εντυπωσιακό εύρημα δεν προήλθε από κάποια πρόσφατη ανασκαφή.
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