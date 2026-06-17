Οι Γκιντίκι και οι Θραξ Πανκc, στο Gazzetta: «Μας ενώνει η ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία»

Δυο καλές παρέες, Γκιντίκι και Θραξ Πανκc, θα βρεθούν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (28/6) για να σας δείξουν τι σημαίνει γλέντι και χαρά.

Ο πετεινός λάλησε και ο γάιδαρος τρελάθηκε! Και η μέρα έγινε νύχτα και η νύχτα μέρα και το νερό έγινε τσίπουρο και το τσίπουρο έβαλε φωτιά στον αέρα! Οι κιθάρες αγρίεψαν και τα πνευστά άγγιξαν τις τρίχες του Διαβόλου και κρασί γέμισε τις οθόνες του προσώπου και των κινητών. Ο νυχτερινός ουρανός δεν είχε άστρα -αχ, άτιμη Αθήνα νταρντάνα-, αλλά είχε παρέες και ήχους φώτιζαν τα εσωτερικά μας κάστρα. Δυο μπάντες ενώνουν τη φωνή τους, τη μουσική τους, την αγάπη, την παράδοσης και την τρέλα τους. Γκιντίκι και Θραξ Πανκc ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης, στις 28 Ιουνίου (30/6 στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη), και θα τα «σπάσουν»! Το γλέντι ετοιμάζεται και θα σταματήσει μόνο όταν ξημερώσει! Τα αλάνια λίγες μέρες πριν το live μίλησαν στο Gazzetta.

Νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντέφια και κλαρίνα. Τι είδους γιορτή θα στήσετε στην Τεχνόπολη στις 28 Ιουνίου;

Θα βρεθούμε δύο καλές παρέες να γλεντήσουμε τη ζωή, να χορέψουμε και να κυκλώσουμε. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε όλοι ανάγκη για εξωστρέφεια και σύνδεση πρόσωπο με πρόσωπο.

Πέρα από τη μουσική, τι άλλο σας ενώνει;

Μας ενώνει η ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία. Έχουμε φτάσει το 2026, έχουμε φτάσει για πολλοστή φορά μέχρι τη σελήνη και το διάστημα, κι όμως ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και σκοτώνονται καθημερινά σε πολέμους για οικονομικά συμφέροντα.

Τι έχουν οι «Γκιντίκι» που δεν έχουν οι «Θραξ Πανκc» και τι οι «Θραξ Πανκc» που δεν έχουν οι «Γκιντίκι»;

Το Γκιντίκι βασίζεται σε ένα πιο ακουστικό παραδοσιακό ηχόχρωμα, ενώ οι Θραξ χρησιμοποιούμε πολλά εφέ και ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό ήχο. Το Γκιντίκι επεκτείνει το ρεπερτόριό του σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ οι Θραξ ως επί το πλείστων παίζουμε Θρακιώτικη μουσική. Άλλωστε αυτές οι διαφορές θα δώσουν κι ένα πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο αποτέλεσμα στις κοινές μας συναυλίες.

«Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ομογενοποίησης, η διαφορετικότητα γίνεται ανάγκη»

To live, πέρα από τις πρόβες, βασίζεται και στο ευτράπελο, στο απρόσμενο; Τι πιστεύετε;

Ναι φυσικά! Στο λάιβ πολλές φορές συμβαίνουν απροσδόκητα γεγονότα. Από την αλληλεπίδραση με το κοινό, που καθορίζει τον τρόπο που θα παίξουμε, μέχρι τα «λάθη» που θα κάνουμε, που καμιά φορά καθορίζουν τις μετέπειτα ιδέες μας! Άλλωστε γι’ αυτό περιμένουμε τις ζωντανές εμφανίσεις μας πως και πως…

Το «αστικό πανηγύρι» που θα στήσετε, πώς «συνομιλεί με αυτό που γνωρίσαμε στα χωριά μας;

Προέρχεται από την ίδια βάση, όμως έχει εξελιχθεί σε άλλη κατεύθυνση. Είναι τα γλέντια, αυτά, που συνδέουν τους ανθρώπους και τους φέρνουν κοντά. Όταν χορεύεις με τους συνανθρώπους σου, είναι ευκαιρία να τους γνωρίσεις καλύτερα και φυσικά αυτή σαν πρώτη επαφή μαζί τους, σου δίνει τις καλύτερες προοπτικές για τις μετέπειτα σχέσεις σας. Οι άνθρωποι στις πόλεις σήμερα φτιάχνουν τα δικά τους έθιμα και τις δικές τους παραδόσεις. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ομογενοποίησης, η διαφορετικότητα γίνεται ανάγκη.

Αν είχατε τη δυνατότητα, θα μπορούσατε να παίξετε μέχρι το ξημέρωμα;

Φυσικά! Έχει τύχει αρκετές φορές να το κάνουμε! Εάν μπλέξουμε με τη σωστή παρέα την κατάλληλη στιγμή όλα μπορούν να συμβούν!

«Η έκσταση του γλεντιού ξεπερνά την αίσθηση του χρόνου»

Σε αυτή την παρέα, ποιον άλλο καλλιτέχνη/συγκρότημα θα θέλατε μαζί σας;

Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένας πολύ μεγάλος κύκλος από φοβερά συγκροτήματα που απαρτίζονται από εξαιρετικούς ανθρώπους και εστιάζουν στη σύγχρονη παραδοσιακή μουσική. Πραγματικά είναι τόσο πολλοί οι άνθρωποι που εκτιμάμε και θα θέλαμε να μοιραστούμε τη σκηνή που θα είναι άδικο να αναφέρουμε κάποιους και να ξεχάσουμε κάποιους άλλους!

Πιστεύετε ότι με τη μουσική και τις ζωντανές εμφανίσεις σας, κρατάτε ζωντανό το διονυσιακό πνεύμα;

Όταν αναφερόμαστε στο διονυσιακό πνεύμα, είναι αυτές οι στιγμές που η έκσταση του γλεντιού ξεπερνά την αίσθηση του χρόνου και ο ανθρώπινος νους παύει να σκέφτεται και αφήνεται στον παλμό της μουσικής και του χορού. Είναι μία αίσθηση που όποιος την έχει ζήσει, θέλει με κάθε ευκαιρία να την επαναφέρει. Έτσι λειτουργεί και για μας, και επιδιώκουμε κάθε συναυλία μας οδηγεί σε τέτοιες στιγμές.

Τι πιστεύετε ότι κάνει την παραδοσιακή μουσική ανθεκτική στον χρόνο;

Η παραδοσιακή μουσική είναι κάτι που προκύπτει αβίαστα, είναι αυτή η μουσική που από τα γεννοφάσκια μας καταχωρείται πολύ βαθιά μέσα μας. Είναι ένα καθολικό και κοινωνικό βίωμα που στην Ελλάδα και τα βαλκάνια, έχουμε ακόμα την τύχη να μεγαλώνουμε με αυτό και να το παραδίδουμε στους νεότερους. Η παραδοσιακή μουσική περιλαμβάνει όλη τη πληροφορία της εξέλιξης της κοινωνίας και των ανθρώπων της ανά τους αιώνες.

Το ότι θα παίξετε σε εξωτερικό χώρο, παίζει ρόλο σε αυτό που θα δώσετε στο κοινό;

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι μια εποχή που όλοι τη περιμένουμε πως και πως. Είναι η εποχή της θάλασσας, της ανεμελιάς, των διακοπών και φυσικά των πανηγυριών. Επίσης, ο χώρος της Τεχνόπολης στην Αθήνα και της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη είναι ιδανικός για ένα τέτοιο πανηγύρι και κατάλληλος για χορό και γλέντι!

Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. Τι θα απαντούσε ο πετεινός στον γάιδαρο;

Είναι μια τόσο παλιά ατάκα που πραγματικά σε αυτή τη συνεργασία ήταν αναπόφευκτο να μην τη χρησιμοποιήσουμε! Είμαστε πανηγυρτζίδες και οι δύο και δε κρύβεται! Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη και στη Μονή Λαζαριστών να τα σπάσουμε παρέα!!!

Σας ευχαριστώ πολύ

Και εμείς!

INFO

ΓΚΙΝΤΙΚΙ - ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC

Κυριακή 28 Ιουνίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τρίτη 30 Ιουνίου

Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Συντελεστές

Γκιντίκι:

Τάσος Κοφοδήμος: Λαούτο, φωνή

Κωνσταντίνος Λάζος: Κλαρίνο, Γκάιντα, φωνή

Θοδωρής Σιούτης: Βιολί, φωνή

Κωσταντής Παπακωνσταντίνου: Κρουστά

Αλέξανδρος Καρλής: Κοντραμπάσο

Αστέρης Παρταλιός: Ηχοληψία



Θραξ Πανκc:

Βάιος Χαρακοπίδης: Γκάïντα, Καβάλ, φωνή

Γιώργος Σταυρίδης: Νταούλι, Λύρα, φωνή

Πάνος Γκίνης: Ηλεκτρική Κιθάρα, φωνή

Μάρκος Κουτσιανάς: Ηχοληψία

Φωτισμοί: Νίκος Κεχαγιάς

Ηχοληψία σκηνής: Χρήστος Χαρμπίλας



Παραγωγή: Novel Vox

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications

Εισιτήρια για 28/6 ΕΔΩ

Εισιτήρια για 30/6 ΕΔΩ

