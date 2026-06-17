Γιατί σε παίρνει πάντα ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου: Η επιστήμη έχει μια περίεργη απάντηση

Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα δίπλα σε κάποιον που αγαπάς. Και μαντεύουμε πως η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις.

Το να σε παίρνει ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή χαλάρωσης ή ένδειξη κούρασης από την ημέρα που προηγήθηκε. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια βαθύτερη βιολογική αντίδραση του οργανισμού, που σχετίζεται με το πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και τη συναισθηματική σύνδεση.

Όταν βρισκόμαστε κοντά σε έναν άνθρωπο με τον οποίο νιώθουμε οικειότητα και εμπιστοσύνη, το νευρικό μας σύστημα τείνει να απομακρύνεται από την κατάσταση εγρήγορσης που βρισκόταν μέχρι πρότινος. Ο εγκέφαλος «διαβάζει» το περιβάλλον ως ασφαλές και σταδιακά μειώνει την παραγωγή των ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη, επιτρέποντας στο σώμα να εισέλθει σε κατάσταση χαλάρωσης.

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