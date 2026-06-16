Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν τρως μόνο 1.200 θερμίδες την ημέρα

1.200 θερμίδες την ημέρα: Λειτουργεί πραγματικά για απώλεια βάρους ή μπορεί να γίνει επικίνδυνο; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πότε μια τέτοια δίαιτα δεν είναι κατάλληλη.

Η καταμέτρηση θερμίδων είναι η «κλασική» μέθοδος διαχείρισης βάρους. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή προσέγγιση για απώλεια, διατήρηση ή αύξηση βάρους έχει εξελιχθεί σε δεκάδες διαφορετικές δίαιτες. Θυμάστε την εποχή που όλα κυκλοφορούσαν σε 100-θερμιδικά snack packs;

Η δίαιτα των 1.200 θερμίδων έχει διάφορες μορφές, αλλά στην ουσία είναι απλά η κατανάλωση όχι περισσότερων από - όπως ήδη μαντέψατε - 1.200 θερμίδες την ημέρα με στόχο την απώλεια βάρους. Αυτή η προσέγγιση, όσο απλή κι αν φαίνεται, συνοδεύεται από αρκετούς κινδύνους και σίγουρα δεν είναι κατάλληλη για όλους. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά «καμπανάκια», γιατί η πολύ περιοριστική φύση της δίαιτας μπορεί να μην είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

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