Αγόραζε σιλικόνη από τη μαύρη αγορά και έκανε μόνη της ενέσεις: «Βρίσκεις εύκολα πια» (vid)

26χρονη από την Πολωνία υπέστη σοβαρή παραμόρφωση στο πρόσωπό της, αφού έκανε μόνη της ενέσεις με παράνομα καλλυντικά προϊόντα που αγόραζε από το διαδίκτυο.

Η Έλβα γεννήθηκε αγόρι σε μια μικρή πόλη της Πολωνίας. Για χρόνια πάλευε με την εμφάνισή της και δοκίμαζε διάφορους τρόπους για να την αλλάξει. Πριν από λίγα χρόνια, άρχισε να παραγγέλνει καλλυντικά προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας από τη μαύρη αγορά.

Αρχικά, πειραματίστηκε με φάρμακα λιποδιάλυσης, κάνοντας η ίδια δύο τέτοιες ενέσεις στο πρόσωπό της την εβδομάδα. Αυτό φέρεται να άφησε το πρόσωπό της να φαίνεται πολύ αδύνατο, κάτι που αποφάσισε να αντισταθμίσει με ενέσιμη λιπόλυση και σιλικόνη που αγόρασε διαδικτυακά.

Οι ενέσεις την κατέστρεψαν: Από ουλές μέχρι πρηξίματα

«Ξεκίνησα με ενέσεις λιποδιάλυσης δύο φορές την εβδομάδα. Μετά, όταν το πρόσωπό μου άρχισε να γίνεται πολύ αδύνατο, το γέμιζα σιγά-σιγά μέχρι που παρασύρθηκα λίγο. Αγόρασα ενέσιμη λιπόλυση και σιλικόνη στο διαδίκτυο. Είναι γενικά εύκολο να τα βρεις στο ίντερνετ. Στην αρχή έκανα ενέσεις σιλικόνης μια φορά την εβδομάδα, και μετά παρασύρθηκα λίγο και άρχισα να τις κάνω κάθε μέρα. Ζούσα και δούλευα στη Βαρσοβία εκείνη την εποχή, και όλα μου τα χρήματα πήγαιναν στο ενοίκιο, οπότε δεν είχα χρήματα για ειδικούς», δήλωσε η Έλβα στο πολωνικό ειδησεογραφικό μέσο Dzien Dobry.

Δυστυχώς, οι μεγάλες ποσότητες μη εγκεκριμένων προϊόντων και η έλλειψη εκπαίδευσης στη χορήγησή τους είχαν καταστροφικές συνέπειες. Η Έλβα έχει γίνει αγνώριστη, με εμφανείς ουλές και πρήξιμο σε όλο της το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ματιών της, τα οποία φαίνονται σχεδόν εντελώς κλειστά.

Οι κίνδυνοι για τη ζωή της

«Τα προϊόντα με τα οποία έχει κάνει ενέσεις δεν είναι πιστοποιημένα. Μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαίνει τίποτα τώρα, δεν σημαίνει ότι σε έξι μήνες δεν θα εμφανιστεί μια μόλυνση και δεν θα αναπτυχθεί κάποια φλεγμονή, η οποία θα γίνει απειλητική για τη ζωή. Τα μάτια της είναι η μεγαλύτερη ανησυχία», δήλωσε ο Dr. Μάρεκ Βάσιλουκ, γιατρός αισθητικής ιατρικής.

Η Έλβα παραδέχτηκε πως η εμφάνισή της προσελκύει περίεργα βλέμματα και διόλου κολακευτικά σχόλια σε καθημερινή βάση. Ακόμη και η ίδια της η μητέρα ανησυχεί για την υγεία της, αλλά εκείνη συνεχίζει να τη διαβεβαιώνει ότι τα προβλήματά της είναι μόνο αισθητικά και όχι απειλητικά για τη ζωή της.

Η ψυχολογική διάσταση

Η ψυχολόγος Παουλίνα Μιερζεγέφσκα πιστεύει ότι η Έλβα υποφέρει από σωματική δυσμορφοφοβία, μια σοβαρή ψυχολογική κατάσταση όπου «σταματάμε να μας αρέσει αυτό που δείχνουμε και επιδιώκουμε συνεχώς μια φανταστική εικόνα που θέλουμε να πετύχουμε», αγνοώντας κάθε κίνδυνο για να το κάνουμε αυτό.

Ο Dr. Βάσιλουκ επεσήμανε ότι η Έλβα έχει πολύ δρόμο μπροστά της για να ανακτήσει τη φυσική της εμφάνιση και την υγεία της, αν αυτό είναι καν εφικτό. Αρχικά, πρέπει να υποβληθεί σε ψυχολογικές συνεδρίες για να διαπιστωθεί εάν είναι έτοιμη να λάβει βοήθεια, και στη συνέχεια σε μαγνητική τομογραφία για να αξιολογηθεί η έκταση της ζημιάς στο πρόσωπό της.

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