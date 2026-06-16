Το νέο κατασκευαστικό θαύμα της Κίνας: Γιγαντιαίες «σκάλες νερού» για να περνούν τεράστια πλοία από τον Γιανγκτσέ

Η Κίνα ξεκίνησε ένα τεράστιο έργο επέκτασης στον ποταμό Γιανγκτσέ, κατασκευάζοντας γιγαντιαίες δεξαμενές ανύψωσης για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας μεγάλων πλοίων.

Η Κίνα δεν σταματάει να εντυπωσιάζει τον κόσμο με κάθε είδους έργο που παρουσιάζει. Ξεκίνησε και επίσημα την κατασκευή ενός φιλόδοξου έργου για να επιτρέψει τη διέλευση μεγαλύτερων πλοίων και να βελτιστοποιήσει την εφοδιαστική αλυσίδα κατά μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ, της σημαντικότερης υδάτινης οδού της χώρας.

Το έργο αποτελεί μια επέκταση υποδομών που θα διαρκέσει σχεδόν μια δεκαετία, με κόστος περίπου 9,85 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια σειρά από μεγα-δεξαμενές ανύψωσης, κολοσσιαίες σκάλες νερού, οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα φράγμα. Επιδιώκει, έτσι, τη μετατροπή του ποταμού Γιανγκτσέ σε πλωτή οδό μεγάλης χωρητικότητας.

Σημαντική αύξηση στη ροή επιβατών και εμπορευμάτων στον Γιανγκτσέ

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο υποδομής κατά μήκος του Γιανγκτσέ εδώ και δεκαετίες, ξεπερνώντας την κλίμακα των προηγούμενων έργων από τότε που ο ποταμός φράχτηκε το 1997 για τον έλεγχο των πλημμυρών και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η επείγουσα ανάγκη για αυτό το έργο οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, η οποία έχει ξεπεράσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν το 2003.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Μεταφορών δήλωσαν: «Οι παλιές κλειδαριές των Τριών Φαραγγιών και η ανυψωτική πλατφόρμα πλοίων έχουν γίνει σημείο συμφόρησης. Ούτε καν ο πιο φιλόδοξος σχεδιασμός δεν θα μπορούσε να προβλέψει την τεράστια αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής κυκλοφορίας κατά μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ σήμερα».

Ο ποταμός Γιανγκτσέ ξεχωρίζει κατά μήκος των 6.300 χιλιομέτρων του χάρη στο φράγμα των Τριών Φαραγγιών, το οποίο έχει βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ναυσιπλοΐας. Ο όγκος των θαλάσσιων μεταφορών αυξάνεται σταθερά μεταξύ των κύριων αστικών κέντρων, από το Τσονγκτσίνγκ, περνώντας από το Γουχάν, το Ναντζίνγκ και τη Σαγκάη.

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