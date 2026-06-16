Pantheon: The Ultimate Summer Solstice Gathering

Η 21η Ιουνίου δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου... Είναι η απόλυτη γιορτή των αισθήσεων!

Στο Manko Athens υποδεχόμαστε το μεγαλύτερο ηλιοβασίλεμα του καλοκαιριού, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και σας παρουσιάζουμε το Pantheon.

To Pantheon είναι ένα πολυπολιτισμικό experience που ενώνει την τέχνη με τον ήχο:

Live Arts & Exhibitions: Καλλιτέχνες και ζωγράφοι θα εκθέσουν τα έργα τους, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να τους απολαύσετε σε live sessions, να δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας!

Designers Showcase: Μοναδικές δημιουργίες από designers που φέρνουν τη δική τους αισθητική στον χώρο.

The Sound of Pantheon: Οι resident DJs του Pantheon μαζί με την εκρηκτική guest DJ Stasi Sanlin , αναλαμβάνουν τα decks με ένα καθηλωτικό electronic music set, ιδανικό για το πιο open-minded crowd της πόλης.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία του καλοκαιριού, εκεί που η τέχνη συναντά τη μουσική κάτω από τον αττικό ουρανό.