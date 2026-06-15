Πέθανε η Τάτι Αλμέιδα, εμβληματική μορφή των Μητέρων της Πλατείας Μαΐου - Δεν βρήκε ποτέ τον γιο της

H Τάτι Αλμέιδα, ιστορικό μέλος των Madres de Plaza de Mayo και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αργεντινή, άφησε την τελευταία της πνοή, στα 95 της χρόνια.

Tην τελευταία της πνοή άφησε η Τάτι Αλμέιδα (Taty Almeida), ιστορικό μέλος των Madres de Plaza de Mayo και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αργεντινή, την Κυριακή 14 Ιουνίου σε ηλικία 95 ετών, όπως ανακοίνωσε η οργάνωσή της, τιμώντας την προσφορά και το παράδειγμά της.

Η Τάτι Αλμέιδα υπήρξε εμβληματική μορφή, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αργεντινή και επικεφαλής του συλλόγου Madres de Plaza de Mayo.

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