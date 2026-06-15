Η παραλία που έκλεψε την πρωτιά από μια ελληνική στη λίστα με τις καλύτερες του κόσμου

Αυτή είναι η παραλία που αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία παγκοσμίως για το 2026, ρίχνοντας μια ελληνική στη δεύτερη θέση.

Οι παραλίες της χώρας συνηθίζεται να σαρώνουν παγκοσμίως τα βραβεία και να κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων και καλύτερων σε όλο τον κόσμο.

Αυτή τη φορά ωστόσο μία από τις λίστες της καλύτερης παραλίας παγκοσμίως για το 2026 ανέδειξε έναν θαλάσσιο παράδεισο μιας άλλης χώρας, ρίχνοντας την Ελλάδα στην δεύτερη θέση, του top 50.

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