«Μια Γροθιά»: Το ελληνικό hip hop στηρίζει τα άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Οι καλλιτέχνες της hip-hop, 30 απ’ αυτούς, δίνουν συναυλία (αύριο, 20:00, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) για να στηρίξουν τους ανθρώπους που ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Αν βιάζεσαι και σκέφτεσαι επιπόλαια θα πας στα επαναλαμβανόμενα και τα τετριμμένα. Ξέρετε, αυτά που λένε η ραπ είναι δύναμη. Έρχεται από τα κάτω και απ’ αυτούς που είναι στο περιθώριο. Ή θα σας πουν το χιπ-χοπ είναι κουλτούρα λαϊκή και αδιαμεσολάβητη. Και μπορεί να είναι αλήθεια όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βλέπεις, νιώθεις, την πράξη τους, την κίνησή τους και την αλήθεια της πρόθεσής τους. Και εντάξει, οι αναφορές από παλιά, τα πολιτισμικά στοιχεία και ερεθίσματα δεν χάνονται, αλλά η ουσιαστικά έκφραση και η επιστροφή στην ανάγκη του ανθρώπου θέλει κάτι απτό, απλό και ουσιαστικό.

Γι’ αυτό, όταν δείτε τον/τη ράπερ να κρατά το μικρόφωνο, παρατηρήστε το άλλο χέρι και τη γροθιά που θα είναι κλεισμένη. Αυτό είναι πέντε δρόμοι, πέντε άνθρωποι, πέντε σκέψεις, κλεισμένες σε ένα σώμα, μια φωνή, μια ρίμα. Η γροθιά δείχνει και είναι δύναμη, δείχνει αποφασιστικότητα, ευαισθησία και ανθρωπιά. Και όταν οι ράπερ που ακολουθούν χειρονομούν με τον ίδιο τρόπο, τότε πάμε από το ατομικό στο συλλογικό και τότε η ουσία της μουσικής, της κουλτούρας, αποκτά νόημα και βρίσκει ανταπόδοση. Οι ράπερ, λοιπόν, ενώνονται και ανεβαίνουν αύριο (16/6) στη σκηνή της Τεχνόπολης για καλό σκοπό, για τη συναυλία «Μια Γροθιά». Μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ενημέρωση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Ο κοινωνικός και ανθρώπινος χαρακτήρας της ραπ

Σε αυτόν τον ευγενικό σκοπό που αφορά κάθε άνθρωπο, το χιπ-χοπ και η ραπ είναι το κατάλληλο μέσο για να περάσει το μήνυμα που λέει: «Όλοι μαζί — Μια Γροθιά — για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ισότητα». Και τι είναι η χιπ-χοπ κουλτούρα, η ραπ μουσική; Ακριβώς αυτό. Αυτό το μαζί, η γροθιά, η ενημέρωση, η ενδυνάμωση και ισότητα. Όσοι ξεφεύγουν δικαίωμά τους, αλλά είναι πάντα καλύτερο να συνυπάρχεις και να συμπορεύεσαι, παρά να προχωράς αντιδραστικά μόνος σου. Εδώ η ραπ κοινότητα δίνει τη φωνή και την πλάτη για να μάθουμε, να δεχτούμε, να δώσουμε και να πάρουμε δύναμη απ’ αυτούς που ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Οι λεπτομέρειες της όλης φάσης έχουν ως εξής (αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου. Οι εμφάσεις δικές μας): Σε μια από τις μεγαλύτερες κοινές παρουσίες της ελληνικής hip hop σκηνής σε κοινωνική δράση, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες στηρίζουν αφιλοκερδώς την πρωτοβουλία, δίνοντας στη μουσική έναν ξεκάθαρο κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και βιώματα, φωτίζοντας την καθημερινότητα πίσω από μια “αόρατη” νόσο που επηρεάζει περισσότερους από 21.000 ανθρώπους στην Ελλάδα.

Ραπ στήριξη στην ΕΕΣΚΠ

Στη συναυλία παίρνουν μέρος ράπερ που προσπαθούν να κρατάνε αληθινό το μήνυμα της μουσικής τους και το νόημα του underground. Το σημαντικό εδώ είναι ότι στηρίζουν αφιλοκερδώς την «Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας» και θα το κάνουν με τον δυνατό, ευχάριστο, ανθρώπινο τρόπο που ξέρουν οι ράπερ. Διαβάστε, όμως, λίγα πράγματα για το προφίλ της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΕΕΣΚΠ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο, που αριθμεί περίπου 7000 μέλη πανελλαδικά. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 34 χρόνια με στόχο:

-την υποστήριξη των ανθρώπων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ώστε να πετύχουν την

-αυτονομία, το συντομότερο δυνατόν και με το λιγότερο κόπο.

-τη βελτίωση της καθημερινότητας τους με σκοπό τη συμμετοχή τους στο καθημερινό παραγωγικό γίγνεσθαι.

-την επανένταξη τους μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης στο κοινωνικό σύνολο.

-την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα που δημιουργεί η νόσος.

-την συμβολή τόσο στη σωστή χρήση της υπάρχουσας θεραπείας, όσο και στην έρευνα για την εύρεση οριστικής θεραπείας.

-την έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (ασθενών, θεραπευτών, συγγενών κ.α.) σε θέματα γύρω από τη νόσο.

Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Έχει γραφεία στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Τρίπολη, τα Τρίκαλα, το Ηράκλειο Κρήτης και την Κέρκυρα που λειτουργούν κυρίως από εθελοντές-πάσχοντες. Συνεργάζεται με γιατρούς κρατικών νοσοκομείων (νευρολόγους, ορθοπεδικούς, οφθαλμίατρους, ουρολόγους, ψυχιάτρους, φυσιάτρους), καθώς και με ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές.

Είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Η ΕΕΣΚΠ εκπροσωπείται στα Διοικητικά Συμβούλια και των δυο Διεθνών Οργανισμών που αποτελούνται από άτομα διεθνούς κύρους.

INFO

ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ - Το ελληνικό hip hop ενώνει τη φωνή του για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Τοποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία: Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 Ώρα Προσέλευσης: 19:00 | Έναρξη: 20:00

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Στέλιος Ματσάγκος, Τηλ. 6978606675, email: [email protected]

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Υποστηρικτές της εκδήλωσης

Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ DKG Telephone Media Services

*Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σε συνεργασία με την Action Εστί | Artist & Event Management και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.