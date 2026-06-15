Εργατολόγος προειδοποιεί: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι όταν παραιτούνται και χάνουν χρήματα

Εργατολόγος εξηγεί ποια λάθη κάνουν οι εργαζόμενοι όταν παραιτούνται και πώς μπορεί να χάσουν χρήματα από την τελική εκκαθάριση.

Η απόφαση να εγκαταλείψει κανείς τη θέση εργασίας του για να αναζητήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή να αποδεχθεί μια καλύτερη πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα ανακοινώσει την αποχώρησή του μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεό του, ο εργατολόγος Ιγνάτιο ντε λα Καλθάδα, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως @un_tio_legal_, προειδοποιεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων κάνει βασικά λάθη κατά την παραίτησή της, τα οποία συχνά της κοστίζουν χρήματα.

Το πρώτο λάθος: Η λανθασμένη αντίληψη για την προειδοποίηση

Σύμφωνα με τον ειδικό, το πιο συνηθισμένο λάθος είναι η πεποίθηση ότι η προθεσμία προειδοποίησης είναι πάντα 15 ημέρες. Αν και πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, ο ίδιος τονίζει ότι πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, ο εργαζόμενος πρέπει να ελέγξει τι προβλέπει η συλλογική σύμβαση ή το ισχύον καθεστώς εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, η υποχρέωση προειδοποίησης μπορεί να είναι ένας ή ακόμη και δύο μήνες. Εάν ο εργαζόμενος δεν τηρήσει την απαιτούμενη προθεσμία, η εταιρεία μπορεί να αφαιρέσει από την τελική εκκαθάριση τις ημέρες που υπολείπονται. Το ποσό αυτό μπορεί να παρακρατηθεί από τον τελευταίο μισθό, από τα αναλογούντα επιδόματα ή από τις αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας.

Ο κίνδυνος των προφορικών ανακοινώσεων

Το δεύτερο πιο συχνό λάθος είναι η προφορική γνωστοποίηση της παραίτησης, το να ενημερώσει κάποιος απλώς τον προϊστάμενό του ότι «τον επόμενο μήνα φεύγει» δεν έχει νομική ισχύ.Όταν έρθει η στιγμή της τελικής εκκαθάρισης και ο εργαζόμενος διαπιστώσει ότι έχουν αφαιρεθεί χρήματα λόγω μη έγκαιρης προειδοποίησης, η εταιρεία μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως ενημερώθηκε εγκαίρως.

Για τον λόγο αυτό, η παραίτηση πρέπει πάντα να καταγράφεται γραπτώς.Ο εργατολόγος επισημαίνει ότι δεν απαιτείται κάποιο πολύπλοκο έγγραφο. Ακόμη και ένα μήνυμα μέσω WhatsApp μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο, αρκεί να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία. Το σημαντικό είναι να αναφέρεται με σαφήνεια η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης, για παράδειγμα: «Υποβάλλω την παραίτησή μου με ημερομηνία ισχύος την 20ή Ιουνίου 2026».

Τι πρέπει να κάνει κάποιος σε περίπτωση επείγουσας αποχώρησης;

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία. Αν ένας εργαζόμενος δεχθεί μια νέα επαγγελματική πρόταση και πρέπει να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, ενώ η σύμβασή του απαιτεί προειδοποίηση 15 ημερών, ο ειδικός συνιστά να αποστείλει οπωσδήποτε γραπτή ειδοποίηση.

Με αυτόν τον τρόπο, εάν δοθούν πέντε ημέρες προειδοποίησης, η εταιρεία θα μπορεί να παρακρατήσει μόνο τις υπόλοιπες δέκα ημέρες που λείπουν για να συμπληρωθεί η νόμιμη προθεσμία και όχι ολόκληρο το διάστημα.

Η προειδοποίηση κατά τη δοκιμαστική περίοδο

Τέλος, ο εργατολόγος προειδοποιεί για μια πρακτική που, όπως αναφέρει, εφαρμόζουν ορισμένες επιχειρήσεις, ζητώντας από εργαζόμενους που βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο να τηρήσουν προθεσμία προειδοποίησης πριν αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει άμεσα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση. Εάν μια εταιρεία παρακρατήσει χρήματα από την τελική εκκαθάριση σε τέτοια περίπτωση ή αγνοήσει γραπτή προειδοποίηση σε μια κανονική σύμβαση εργασίας, ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει την υπόθεση στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα της πρακτικής και να του επιστραφούν τα χρήματα που δικαιούται.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ