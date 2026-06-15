Πρώην υπάλληλος της SpaceX έφτασε από τα 28 δολάρια την ώρα στο να γίνει εκατομμυριούχος

Η ιστορική είσοδος της SpaceX στη Wall Street εκτόξευσε την αξία της εταιρείας, μετατρέποντας τις μετοχές των εργαζομένων σε περιουσίες και κάνοντας έναν πρώην συγκολλητή... εκατομμυριούχο.

Την περασμένη Παρασκευή (12/6), η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ έγραψε ιστορία, σημειώνοντας το μεγαλύτερο άλμα στο χρηματιστήριο που έχει καταγραφεί ποτέ, με άνοδο 19% και κεφαλαιοποίηση κοντά στα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον ίδιο το 2002, έκανε έτσι το ντεμπούτο της στη Wall Street: «Αν κάποιος μου είχε πει ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί, θα είχα σκεφτεί: Τι τρέλα!», δήλωσε ο Μασκ.

Από απλός εργαζόμενος, εκατομμυριούχος

Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα. Στο ξεκίνημά της, η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην εκτόξευση διαστημικών πυραύλων με μεγάλο στόχο τον αποικισμό του Άρη, άρχισε να αναζητά εργαζόμενους για να δώσει μορφή στο έργο. Ο Χουάν Ερνάντεζ, συγκολλητής, ήταν ένας από αυτούς.

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι πριν εργαστεί για τη SpaceX σχεδόν δεν γνώριζε τίποτα για την εταιρεία: «Ήταν απλώς άλλη μια δουλειά με σύμβαση». Αν και δεν εργάζεται πλέον εκεί, καθώς βρίσκεται στην Blue Origin, άμεσο ανταγωνιστή και ιδιοκτησία του Τζεφ Μπέζος, κατέχει περίπου 6.500 μετοχές της SpaceX. Με την τιμή της μετοχής να κλείνει στα 160,95 δολάρια ανά μονάδα, η αξία τους ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ένα απρόσμενο δώρο τύχης

Όλο αυτό ήταν ένα χτύπημα της τύχης, καθώς έμαθε για την εταιρεία χάρη σε έναν φίλο του που εργαζόταν ήδη εκεί και τον συμβούλευσε να δοκιμάσει: «Σκέφτηκα μέσα μου: "δεν ξέρω τι είναι η SpaceX, αλλά πάμε"».

Κατά την πρόσληψή του, του προσφέρθηκαν μετοχές αξίας περίπου 10.000 δολαρίων, χειρονομία στην οποία δεν έδωσε σημασία: «Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό τότε. Δεν φανταζόμουν ότι θα γινόταν τόσο σημαντικό».

Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών του στη SpaceX, πέρασε από τη δουλειά του συγκολλητή, όπου προετοίμαζε τους πυραύλους εκτόξευσης κατασκευάζοντας δομές που τους σήκωναν μέχρι την πλατφόρμα, στη θέση του επόπτη. Όπως εξηγεί, το γεγονός ότι προσφέρονται μετοχές στους υπαλλήλους τούς ενθαρρύνει να νιώθουν ότι έχουν κάτι να χάσουν: «Η απόδοσή τους θα είναι πολύ καλύτερη γιατί, σε τελική ανάλυση, είναι και δική τους εταιρεία».

Ο Ερνάντεζ είναι ευγνώμων για εκείνη τη χειρονομία της εταιρείας του Έλον Μασκ, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η αλλαγή στην κατάστασή του: «Εκείνος το έκανε δυνατό για ανθρώπους σαν εμάς, ξέρεις, τον μάγειρα ή τον ηλεκτρολόγο. Βελτιώνει πολύ τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων και δίνει μεγαλύτερο νόημα και στις οικογένειές τους επίσης», κατέληξε.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ