«15 τηλεοράσεις»: Οι εξωπραγματικές αμοιβές που έλαβε η Εθνική του '87

Τα μεθεόρτια του θριάμβου της Εθνικής του '87 και οι θρυλικές αμοιβές που έλαβαν από επιχειρηματίες και όχι μόνο.

Πέρασαν κιόλας 39 χρόνια από εκείνο το μαγικό βράδυ του ελληνικού μπάσκετ. Στις 14 Ιουνίου 1987, ο «Τίμιος Γίγαντας του Ελληνικού Μπάσκετ» έβαλε τις κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού του Ευρωμπάσκετ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και η Εθνική Ελλάδας λύγισε την πανίσχυρη τότε, Σοβιετική Ένωση, με 103-101.

Ήταν μια έκπληξη μεγατόνων, μια στιγμή κοσμογονική για το ελληνικό μπάσκετ, μια αφορμή για την εκτόξευση του τα χρόνια που ακολούθησαν, τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε συλλογικό.

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