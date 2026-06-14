Σκύλος 90FM: Ποιος βρίσκεται πίσω από τον πιο καλτ ραδιοφωνικό σταθμό της επαρχίας

Η ιδέα, τα «σκυλάδικα», οι μυημένοι ακροατές. Βρήκαμε και μιλήσαμε με τον άνθρωπο πίσω από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΥΛΟΣ 90FM.

Υπάρχει εκεί έξω κάτι που ενώνει όσους μένουν, ταξιδεύουν ή έχουν την οποιαδήποτε σχέση με την Πάτρα και τον νομό Αχαΐας και δεν είναι το καρναβάλι.

Δεν θυμάμαι πώς και πότε ακριβώς ανακάλυψα τον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΥΛΟΣ FM, ξεκίνησε ως μια απλή συχνότητα που πετυχαίναμε στον δρόμο προς Αχαΐα.

Μας είχε κάνει εντύπωση το όνομα και το κρατήσαμε. Ελληνικά, λαϊκά, από παλιά σκυλάδικα, κλαρίνα, μέχρι σημερινά ελαφρολαϊκά, ξεχασμένα και μη, παίζανε όλα το ένα μετά το άλλο, μέχρι να φτάσουμε.

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