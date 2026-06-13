«Ο Καψουράνης»: Ποιος θυμάται τους Πατρινούς και τις θρυλικές τους φάρσες

Πριν από τον Φουσέκη, υπήρξαν ο Λέντης και οι Πατρινοί. Μαθαίνουμε ποιοί ήταν οι Πατρινοί και τι ακριβώς έκαναν.

O Φουσέκης είναι η περιουσία του ελληνικού Ϊντερνετ, ένας φαρσέρ που κάποτε σήκωνε το τηλέφωνο και τρόλαρε μέχρι τελικής πτώσεως τα ανυποψίαστα θύματα του και σήμερα είναι - χωρίς να το θέλει - πρωταγωνιστής σε μια θεωρία συνομωσίας, την οποία κανείς δε θα λύσει ποτέ. Σε αυτή τη συνομωσία, κάποιοι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι ξέρουν την πραγματική ταυτότητα του Φουσέκη, ή ότι έστω, τον συνάντησαν κάποια στιγμή της ζωής του.

Σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον που όλοι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και οι περισσότεροι τα ξέρουν μέσα από μπερδεμένες πληροφορίες από το ChatGPT, ο Φουσέκης αποτελεί ένα μυστήριο. Το ίδιο και οι υπόλοιποι πιονιέροι της φάρσας, ο Λένης και οι Πατρινοί. Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr