«Η γιαγιά το έσκασε!» 92χρονη δραπέτευσε από γηροκομείο σκαρφαλώνοντας σε πόρτα άνω των 2 μέτρων

Σε 24 δευτερόλεπτα εκτέλεσε ένα καλοστημένο σχέδιο απόδρασης

Τα πλάνα μίας ηλικιωμένης γυναίκας να σκαρφαλώνει σε μία πόρτα ύψους άνω των δύο μέτρων για να δραπετεύσει από ένα γηροκομείο στην Κίνα, συνεχίζουν να προκαλούν την έκπληξη των χρηστών του διαδικτύου.

Το βίντεο που χρονολογείται πριν από δύο χρόνια, και έχει εκατομμύρια προβολές καταγράφει την προσπάθεια της γυναίκας ηλικίας, τότε 92 ετών, να αποδράσει από το γηροκομείο στην πόλη Γιαντάι.

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