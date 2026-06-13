«Η γιαγιά το έσκασε!» 92χρονη δραπέτευσε από γηροκομείο σκαρφαλώνοντας σε πόρτα άνω των 2 μέτρων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σε 24 δευτερόλεπτα εκτέλεσε ένα καλοστημένο σχέδιο απόδρασης
Τα πλάνα μίας ηλικιωμένης γυναίκας να σκαρφαλώνει σε μία πόρτα ύψους άνω των δύο μέτρων για να δραπετεύσει από ένα γηροκομείο στην Κίνα, συνεχίζουν να προκαλούν την έκπληξη των χρηστών του διαδικτύου.
Το βίντεο που χρονολογείται πριν από δύο χρόνια, και έχει εκατομμύρια προβολές καταγράφει την προσπάθεια της γυναίκας ηλικίας, τότε 92 ετών, να αποδράσει από το γηροκομείο στην πόλη Γιαντάι.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr