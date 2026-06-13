Με το βλέμμα στην «Γκόλφω»!

Το Gazzetta αφέθηκε στα «Καλογεράκια» και στο ταλέντο τους και ταξίδεψε με το άλμπουμ τους «Γκόλφω».

Η ιδέα πίσω από το άλμπουμ «Γκόλφω» είναι ο… Θόδωρος Αγγελόπουλος! Ναι, όπως το διαβάζετε και όπως το ακούτε να παίζει στο μυαλό σας. Όταν σου λένε άκουσε αυτόν τον δίσκο-ιδέα και γράψε αν θες… και εσύ δεν φέρνεις αντίρρηση, σκέφτεσαι μόνο αυτό το λαϊκό, βουκολικό, δραματικό ειδύλλιο που μεγάλωσε γενιές και γενιές στην Ελλάδα, του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, βεβαίως, βεβαίως. Και μέσα από τις λάσπες, τις πέτρες, τα κάρα που τα έσερναν μουλάρια, τα χωράφια που απλώνονταν παντού και τα πρόσωπα που «έσκαβαν» ουρανούς, ήλιους και σκοτάδια, η τέχνη απλώθηκε σε κορφές, κατσάβραχα, βουστάσια και αμπελώνες. Και μετά ήρθε και στην πόλη, στο άστυ και μπήκε μέσα στους χώρους που είχαν τον θαύμα του ηλεκτρισμού, φωτισμού…

Ο Αγγελόπουλος, όμως, είναι ο συνδετικό κρίκος για τον γράφοντα. Πρώτα με τον Θίασο και μετά, κυρίως, με Το βλέμμα του Οδυσσέα. Τρεις χαμένες μπομπίνες των αδελφών Μανάκη, των πρωτοπόρων κινηματογραφιστών που έφεραν τον κινηματογράφο στα Βαλκάνια στις αρχές του 20ου αιώνα, ορίζουν και διαμορφώνουν το ταξίδι έλληνα σκηνοθέτη, την ταινία του Αγγελόπουλου. Ε, σε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν και στο μέλλον μας βάζουν τα «Καλογεράκια». Η δουλειά τους αυτή είναι το βλέμμα που ψάχνει την αρχή του νεοελληνικού πολιτισμού και την αναφορά του στο σήμερα. Παίξε, λοιπόν, «Γκόλφω» μου παινεμένη και πολυχρονεμένη!

Η σοφή γιαγιά και η φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή



Η «Γκόλφω» διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη λαϊκή διασκέδαση και έγινε το ιδανικό υλικό για να συνομιλήσει το θέατρο, τα «μπουλούκια» κυρίως, με τον Έλληνα που ήταν αφοσιωμένος, εκτοπισμένος, απομακρυσμένος εκεί που δεν «φύτρωνε» ο αστικός πολιτισμός. Φλισκούνι, άγρια μέντα, τσουκνίδα, σκληρό και μαλακό χώμα, το βέλασμα της κατσίκας, το κόασμα των βατράχων και το λάλημα του πετεινού, αυτά ήταν τα απαραίτητα, τα χρειώδη, τα λίγα, τα πολλά, τα επαγγελματικά, εργατικά, τα διασκεδαστικά, ψυχαγωγικά. Υπήρχε, βέβαια, και το τζάκι με τη φωτιά και τη γιαγιά που έλεγε ιστορίες στα παιδιά και στη φωτιά. Και κάπου εκεί ακουγόταν η ωραία Γκόλφω και ο λεβέντης Τάσος και η τραγική κατάληξη του ειδυλλίου τους.

Και έρχονται τώρα τα «Καλογεράκια» και κρατάνε τη δημώδη αφήγηση, τη φωνή της γιαγιάς της σοφής, της καλής, της πρόσχαρης, της γενναίας και βάζουν στίχους, μελωδίες χορωδιακές και με πνεύμα θρεμμένο από τη δημοτική μας παράδοση, συνθέτουν ένα άλμπουμ που έχει απαγγελία αισθαντική, συναίσθημα, μέτρο και τη φωνή, μεταξύ άλλων, του Αργύρη Μπακιρτζή. Κι αν είναι καλοκαιράκι πια και οι χειμερινοί κολυμβητές γίνονται θερινοί, μαζί με τον μέγα Μπακιρτζή φέρνουν τη δροσιά τους οι Νεφέλη Φασούλη, Άλκηστις Ζιρώ, Χρήστος Κραγιόπουλος και μια μεγάλη χορωδία.

Το ταξίδι του Περεσιάδη συνεχίζεται



Τα αδέλφια Καλογεράκη, λοιπόν, εστιάζουν το βλέμμα τους στο παρελθόν. Ακινητοποιούν την «Γκόλφω», κρατάνε τις εικόνες και, κυρίως, τη φωνή της Στεφανούλας Καλογεράκη. Η κ. Καλογεράκη, το 1952, μαζί με ομάδα ηθοποιών ανέβασαν το θρυλικό έργο στις Αρχάνες Ηρακλείου. Στο εν λόγω άλμπουμ αφηγείται μέρος της παράστασης και μαζί με το πολύπτυχο μουσικό-αφηγηματικό σύνολο που έφτιαξαν τα «Καλογεράκια», συνεχίζουν το ταξίδι του έργου του Περεσιάδη.

Η καρδιά του δίσκου είναι η απαγγελία της Στεφανούλας Καλογεράκη, ο σεβασμός και η νοσταλγία που έδειξαν και κράτησαν τα «Καλογεράκια» και η πρόσχαρη, γάργαρη, συνεισφορά όλων των συμμετεχόντων. Κι αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες και ακρίβεια, διαβάστε το σημείο αυτό από το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας): ο Μιχάλης Καλογεράκης μελοποίησε τρία αποσπάσματα από το θεατρικό έργο για τους σκοπούς της παράστασης «Γκόλφω», σε σκηνοθεσία Έλενας Καλαϊτζή και Ίνγκριντ Κουτσουρέλη. Η «Γκόλφω» παρουσιάστηκε από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννησις» της Ακράτας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Η θεία Στεφανούλα που μας κοιτά στο εξώφυλλο του άλμπουμ, είναι το γέλιο του χρόνου που δεν γέρασε.

INFO

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΙΑ

«Γκόλφω»

Ένα concept album από τα «Καλογεράκια»

Μουσική | Μιχάλης Καλογεράκης

Πιάνο, τύμπανα, κρουστά, μπάσο, κιθάρα, μουσική παραγωγή | Αλέξανδρος Κούρος

Μπουζούκι, μαντολίνο, λαούτο | Στράτος Γκρίντζαλης

Ακορντεόν | Ντίνος Χατζηιορδάνου

Κλαρίνο | Αλέξης Στενάκης

Κιθάρες | Αλέξανδρος Κούρος, Άγης Παπαπαναγιώτου, Μιχάλης Καλογεράκης

Χορωδία | Ελένη Αλιμαντήρη, Νατάσα Λέκκου, Ανδρομάχη Στεφάνου, Ρωμανός Καπέλης, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Δήμητρα Γκίκα, Ειρήνη Βιαροπούλου, Ίνγκριντ Κουτσουρέλη, Έλενα Καλαϊτζή, Άγης Παπαπαναγιώτου, Νεφέλη Φασούλη, Δημήτρης Μήτρου, Χρήστος Κραγιόπουλος, Παντελής Καλογεράκης

Ηχογράφηση | Αλέξανδρος Κούρος, LowCat Recording Studio

Mίξη Μάστερ | Θάνος Καλέας, Kyriazis Studios

Απαγγέλει η Στεφανούλα Καλογεράκη που το 1952 συμμετείχε σε ανέβασμα της Γκόλφω στης Αρχάνες Ηρακλείου.

Η καταγραφή της Στεφανούλας είναι του Ανδρέα Καλογεράκη.

Επικοινωνία - Προβολή στα Media: Zuma Communications

*Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες ΕΔΩ

