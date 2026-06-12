Duffy: Η τραγουδίστρια του Mercy εμφανίστηκε δημόσια 16 χρόνια μετά την απαγωγή και τον βιασμό της

Η Duffy εξαφανίστηκε ξαφνικά το 2010. Μια δεκαετία αργότερα αποκάλυψε ότι είχε απαχθεί και βιαστεί την ημέρα των 26ων γενεθλίων της.

Η Duffy αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας το 2010 αφότου είχε αποκαλύψει στα social media ότι είχε απαχθεί και βιαστεί την ημέρα των 26ων γενεθλίων της και κρατηθεί αιχμάλωτη για τέσσερις εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, η τότε νεαρή τραγουδίστρια γνώρισε τεράστια επιτυχία το 2008 με το τραγούδι Mercy και το άλμπουμ Rockferry, κερδίζοντας τρία βραβεία Brit Awards, ένα Grammy Awards και ένα Ivor Novello Awards.

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