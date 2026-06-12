Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στρίβουν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς καν να το γνωρίζουν;

Η τυχαία ανακάλυψη κατά την πανδημία...

Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα και το Πανεπιστήμιο του Τόκιο κατέγραψε ένα ιδιαίτερο μοτίβο στην ανθρώπινη κίνηση: οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να στρίβουν κατά προτίμηση προς τα αριστερόστροφα, χωρίς να το συνειδητοποιούν.

Το φαινόμενο αυτό εντοπίστηκε σε παρατηρήσεις πεζών σε Ισπανία και Ιαπωνία και, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία για τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ ενδέχεται να έχει εφαρμογές σε σχεδιασμό χώρων, μηχανική και αρχιτεκτονική.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr