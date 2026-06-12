Το EL PASO παίρνει φωτιά: ο Εθισμός γράφει ιστορία στις 14 Ιουνίου

Ο Εθισμός παρουσιάζει το Metropolis σε ένα live-ορόσημο για το αθηναϊκό καλοκαίρι.

To countdown ξεκίνησε. 3,2,1, πάμε - Κυριακή 14 Ιουνίου, ώρα 20.30 θα είμαστε στις κερκίδες του El Paso, θα βλέπουμε τον ήλιο να πέφτει πάνω στις πολυκατοικίες της Αθήνας, τα αστέρια να βγαίνουν και μαζί τους τον Εθισμό, ο οποίος ξεκινάει το ταξίδι του Metropolis.

Από όπου κι αν έχεις γνωρίσει την Αθήνα ή έχεις μεγαλώσει σε αυτήν, υπάρχει ένας δρόμος που εκείνη την ημέρα σε πάει στο live του Εθισμού, του ράπερ που παίζει στα ακουστικά σου περπατώντας τους δρόμους της και έχει “φωτογραφήσει” με τη ρίμα του αυτή την πόλη.

Δε σου λέμε πολλά, δες παρακάτω 5 λόγους που πρέπει να κλείσεις το εισιτήριο σου, για να μη το μετανιώσεις αργότερα:

Το Metropolis - Ο Εθισμός σε κάθε βήμα του μας κρατάει εκεί και μας παίρνει μαζί του. Από όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, σε όποιον έφτασε στα αυτιά το flow του Εθισμού, ήξερε ότι πρόκειται για έναν ράπερ που θα χαράξει μια ξεχωριστή πορεία, με τη δική του ταυτότητα. Από το Made In Athens που μας έκανε να τον ανακαλύψουμε, στο Millennials με το οποίο κολλήσαμε, τώρα φτάσαμε στο Metropolis, τη νέα και πιο “σίγουρη” εκδοχή του εαυτού του. Ο δίσκος που είναι on repeat στα ακουστικά μας, παρουσιάζεται για πρώτη φορά live στις 14.6, στην Αθήνα.

Ο Εθισμός - Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις όλους τους ράπερς που ξεκίνησαν να ασχολούνται με τη μουσική από την περιοχή τους, την παρέα τους, να γεμίζουν στάδια στα οποία και εμεις κι εκείνοι πάμε από παιδιά με πάθος για τις ομάδες που αγαπάμε. Με το ίδιο πάθος θα πάμε στο El Paso και αυτή τη φορά όχι για την Athens Kallithea FC.

Η Αθήνα - Εθισμός και Αθήνα πάνε μαζί. Η μουσική του ράπερ είναι για εμας το soundtrack των δρόμων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εμεις πλέον δεν μπορούμε να στρίψουμε αριστερά, για παράδειγμα, στο φανάρι της Αλεξάνδρας προς Πατησίων χωρίς να παίξει στο μυαλό μας ο στίχος “Αλεξάνδρας είναι μια ευθεία, Πατησίων είναι μια ευθεία” από το 4 My people. Αν είσαι Αθηναίος ξέρεις ότι ένα στάδιο δε χωράει όλους όσοι νιώθουν και έχουν “ζήσει” καθημερινά τη ρίμα του Εθισμού. Αν δεν είσαι Αθηναίος, να είσαι σίγουρος ότι το El Paso θα είναι για ένα βράδυ η καρδιά της πόλης.

Το συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα - Λίγο πριν πάρουμε τα βουνά, τις λίμνες, τα ποτάμια για να πάμε σε φεστιβάλ και συναυλίες που θυμίζουν καλοκαίρι, πάμε στο μεγαλύτερο live του καλοκαιριού στην πρωτεύουσα. Γενικά, αν είσαι real Αθηναίος, σίγουρα κάποια στιγμή έχεις νιώσει ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι ό,τι χρειάζεσαι γιατί κάποιος κόσμος φεύγει για τα νησιά και μένουμε εμείς που απολαμβάνουμε τον καλοκαιρινό “αέρα” της πόλης. Και όχι, δεν εννοούμε τη δροσιά, δεν λέμε τρέλες, αλλά αυτά που μας κρατούν εδώ κάθε καλοκαίρι. Ένα από αυτά είναι το live του Εθισμού, για αυτό δεν θα φύγουμε αυτό το ΣΚ. Θα πάμε να ακούσουμε το Metropolis, στη δική μας “Μητρόπολη”.

Η ιστορία - Σήμερα, που - δικαιωματικά - η ραπ είναι στην κορυφή και στη χώρα μας, υπάρχουν μερικά live - κόμβοι για την ιστορία της. Ήμασταν εκεί στα ιστορικά sold outs του ΛΕΞ, στα μεγάλα live του Bloody Hawk, στα τραμπέτικα του NTM, στις στιγμές του Buzz, στα 2 κορυφαία live του Εθισμού πέρυσι στο Tae Kwon Do και ΤΟ 24’ στη Ριζούπολη. Στη μεγαλύτερη στιγμή της διαδρομής του Εθισμού, θα είμαστε εκεί γιατί ξέρουμε από τώρα ότι η ιστορία κάπου, σε κάποια σελίδα της θα γράφει 14.6 - EL PASO. Είναι μια από αυτές τις ημέρες που κάποτε θα κοιτάμε φωτογραφίες και video και θα λέμε “ήμουν εκεί, άστο δεν μπορείς να φανταστείς τι live ήταν”.

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Τα λέμε την Κυριακή, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας “Γρηγόρης Λαμπράκης”, για το “Metropolis” του Εθισμού.