Από έλκηθρο ενηλίκων μέχρι φορητό μπαρ: Τα πιο παράξενα αντικείμενα που έχουμε δει να πωλούν μεγάλοι οίκοι μόδας
Μόδα, όταν μιλάμε για διάσημους οίκους υψηλής ραπτικής, σημαίνει ρούχα, πολυτελή και άψογα ραμμένα, χειροποίητες τσάντες και διαχρονικά αξεσουάρ. Μπορεί βεβαίως να σημαίνει και εκκεντρικότητα, όπως τσάντες - σακούλες σκουπιδιών ή από πατατάκια (Balenciaga). Όσο εξωφρενική, όμως, κι αν είναι μια τσάντα, περιμένεις από έναν οίκο μόδας να πουλάει τσάντες, πορτοφόλια, μαντήλια, καπέλα άντε και λαστιχάκια μαλλιών. Αλλά αυτοκόλλητα τσιρότα, τσόπστικς ή μπούμερανγκ; Γιατί, τι μας έκαναν τα ρούχα;
Οι μεγαλύτεροι οίκοι έχουν επεκταθεί πια πολύ πέρα από το τρίπτυχο ρούχα – παπούτσια – αξεσουάρ. Σχεδιάζουν έπιπλα, διακοσμητικά ή ακόμα και είδη ιππασίας -συνεχίζοντας παλιές παραδόσεις των ιδρυτών τους, όπως η Hermès. Ενίοτε, παρουσιάζουν και κάποια αντικείμενα τόσο εξωφρενικά, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι ποιος πραγματικά τα αγοράζει -και γιατί. Ας δούμε κάποια από τα πιο παράξενα, που έχουν τεθεί προς πώληση από τα διασημότερα και πλέον ιστορικά brands στο jenny.gr