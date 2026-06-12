5 λόγοι για να μη χάσεις το καλοκαιρινό πάρτυ των Locomondo με …δικά τους λόγια, από τα τραγούδια τους

Έλα στην Τεχνόπολη για χορό, τραγούδι και καλοκαιρινό ξεφάντωμα με Locomondo!

Οι Locomondo, και φέτος, μας καλούν στο ετήσιο μουσικό ραντεβού μας, στο καλοκαιρινό τους party, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων που θα γίνει στις 24 Ιουνίου. Εκεί που γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, ακούμε ένα μιξ από rap, ska, reggae, hip-hop, dub, εκεί που λέμε όλοι μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια και χορεύοντας γνωρίζουμε και τη διπλανή και την παραδιπλανή παρέα, εκεί θα είμαστε και φέτος!

24 Ιουνίου - τα early birds έχουν πετάξει από καιρό και για να μη σου ξεφύγουν και τα υπόλοιπα, σου δίνουμε τους παρακάτω 5 λόγους που εμεις θα είμαστε εκεί.

Extra tip από εμας: Κάθε λόγος είναι και ένα τραγούδι των Locomondo. Ακου τα παράλληλα για να μπεις στο κλίμα από τώρα.

Δεν κάνει κρύο

Τα τελευταία χρόνια με την κλιματική κρίση το έχουμε εμπεδώσει ότι κρύο και Ελλάδα πια δεν πάνε μαζί, το καλοκαίρι και οι ζέστες ήδη είναι εδώ για τα καλά και τουλάχιστον, μέσα στην ανησυχία μας για το που μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία, θα πάμε στο πιο δροσερό καλοκαιρινό πάρτυ, στο κέντρο της Αθήνας. Κάτι στη μουσική των Locomondo μετατρέπει τις live εμφανίσεις τους σε μικρές αποδράσεις από τη ρουτίνα, το air-condition και τα μπετά της πόλης που βράζουν. Στο μυαλό μας είναι: καλοκαίρι=Locomondo live για να ξεκινήσει καλά η σεζόν οπότε σίγουρα δε θα το χάσουμε ούτε φέτος.

80s

Ανήκεις στην legendary γενιά των 80s; Είσαι μια γενιά πίσω από τα 80s αλλά η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός οπότε το 1987 έτρωγες πακοτίνια και έκανες περμανάντ σαν παιδί των 80s; Είσαι gen z αλλά ζηλεύεις τους γονείς σου που έζησαν τα 80s. Ό,τι κι αν είσαι και όπως ακριβώς είσαι, οι Locomondo θέλουν να είσαι εκεί, ό,τι κι αν συμβεί. Σε αυτή τη βραδιά κανείς δε θα είναι εκτός κλίματος, όλες οι γενιές χορεύουν μαζί, θα γελάσουν, θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν και θα γκρεμίσουν κάθε στερεότυπο! Γιατί εξάλλου αυτό έκανε και η γενιά για την οποία μιλούν οι Locomondo στο τραγούδι.

Φραγκοσυριανή

Το ξέρουμε ότι υπάρχει κάπου μια Φραγκοσυριανή που νομίζεις ότι σου έχει κάνει μάγια. Μπορεί να φταίει η ζέστη ή να σου έχει κάνει όντως μάγια, σε κάθε περίπτωση, με ποιο τραγούδι θα μπορέσεις να της πεις καλύτερα όλα όσα νιώθεις; Και για εσένα που δεν έχεις μια Φραγκοσυριανή να σου ‘χει πάρει τα μυαλά, έλα στο πάρτυ και θα περάσεις καλά χορεύοντας το χασάπικο του Βαμβακάρη στην απόδοση των Locomondo που έχει γίνει μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στους γονείς και τους παππούδες μας και εμας.

Μαγικό χαλί

Στο live των Locomondo τα πράγματα ξεφεύγουν - δεν χορεύεις απλά, πετάς πάνω στο δικό τους Μαγικό Χαλί! Αν έχεις βρεθεί ποτέ σε live τους ξέρεις ότι σε αυτό το τραγούδι το κοινό τα δίνει όλα στον χορό. Μόλις μπει η εισαγωγή, ετοιμάσου, πιες το νεράκι σου γιατί για λίγα λεπτά θα ξελιγωθείς. Έτσι είναι όμως τα ωραία πάρτυ, δεν τα θυμάσαι από τις δεκάδες φωτογραφίες που τράβηξες και τα stories στο instagram, σου μένουν για καιρό επειδή ακριβώς τα έζησες τόσο έντονα που δεν άνοιξες καν το κινητό σου.

Pro

Το αφήσαμε για το τέλος γιατί είναι το πρώτο κομμάτι που σου έρχεται στο μυαλό ακούγοντας το όνομα των Locomondo αλλά δεν το συμπεριλάβαμε για τον λόγο που νομίζεις. Όπως λέει και ο Μάρκος Κούμαρης σε κάθε live, είναι μια περιγραφή και οχι μια προτροπή! Θα το ακούσεις όμως και θα το τραγουδήσεις όλο απ’έξω αν έρθεις γιατί σίγουρα ήταν το τραγούδι και της δικής σου παρέας. “Απ’το σπίτι δε θα βγώ,…” - ε όχι, μετά από τόσους λόγους που σου δώσαμε, θα βγεις!

Σε περιμένουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στις 24 Ιουνίου.

LOCOMONDO LIVE