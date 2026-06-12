ena athletics x INTERSPORT: Μια συνεργασία που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα running παπούτσια

Το premium ελληνικό running brand, ena athletics, φέρνει την εργαστηριακά επικυρωμένη performance τεχνολογία του στο ευρύ κοινό μέσα από μια στρατηγική συνεργασία με την INTERSPORT. Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το Proto Runner 1, το flagship running μοντέλο της ena.

Πριν από μερικές ημέρες, οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ελληνικού γέμισαν με την ενέργεια, το όραμα και την ελληνική ψυχή της ena athletics. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, το πρώτο premium ελληνικό αθλητικό brand παρουσίασε τα flagship μοντέλα του, Proto Runner 1 και Proto Train 1, ανακοινώνοντας παράλληλα τη στρατηγική του συνεργασία με την INTERSPORT. Μια σύμπραξη που φέρνει την εργαστηριακά επικυρωμένη performance τεχνολογία της ena πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό που αγαπά το τρέξιμο, την κίνηση και την εξέλιξη.

Εμείς είχαμε την εξαιρετική ευκαιρία να βρεθούμε εκεί, να ζήσουμε από κοντά την ατμόσφαιρα και να δοκιμάσουμε τα παπούτσια στο ταρτάν του σταδίου, έχοντας στο πλευρό μας δύο εμβληματικές προσωπικότητες του παγκόσμιου και ελληνικού running: τη Μαρία Πολύζου και τον Ντιν Καρνάζη (Dean Karnazes).

Μια συνεργασία με κοινές αξίες και στρατηγικό βάθος

Η είσοδος της ena athletics στην INTERSPORT αποτελεί ένα κομβικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά το brand αποκτά φυσική παρουσία σε ένα μεγάλο multi-brand δίκτυο λιανικής. Από τις 20 Μαΐου άλλωστε οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα της εταιρείας σε 5 στρατηγικά επιλεγμένα καταστήματα (Ερμού, The Mall Athens, Γλυφάδα, Smart Park Σπάτων, Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκης) καθώς και online.

Όπως επισημάνθηκε από τους ανθρώπους της ena athletics, η INTERSPORT είναι ένας "performance driven" ηγέτης στην αγορά, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία εξαιρετική, καθώς μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία. Στόχος είναι το λανσάρισμα να γίνει αυθεντικά και σωστά σε αυτές τις πρώτες «5 πόρτες» και στη συνέχεια το brand να συστηθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δίκτυο. Παράλληλα, σχεδιάζονται ήδη κοινές δράσεις, όπως η δημιουργία running communities και η ενεργός συμμετοχή σε μαραθωνίους και μεγάλα δρομικά events.

Δοκιμάζοντας το Proto Runner 1 με τη Μαρία Πολύζου: «Αυτό το παπούτσι είναι εγγύηση»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Ελληνικό, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μερικές ερωτήσεις στη Μαρία Πολύζου, ambassador της ena athletics και κάτοχο του πανελληνίου ρεκόρ στον μαραθώνιο (2:33:40) εδώ και 27 χρόνια. Η άποψή της για το Proto Runner 1 ήταν καθηλωτική: «Κάθε βήμα που κάνει η ena είναι σταθερό και σίγουρο. Χιλιόμετρο το χιλιόμετρο θα το χτίσουμε μέχρι να χτυπήσουμε την κορυφή. Για τον κόσμο που βάζει τον αθλητισμό στη ζωή του, είναι σίγουρο πως αυτά τα παπούτσια αποτελούν εγγύηση. Το βλέπω και στους δικούς μου αθλητές και φίλους που τρέχουν: επιλέγουν σταθερά αυτό το παπούτσι και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχαν ούτε έναν τραυματισμό», ανέφερε η κ. Πολύζου.

Με εμφανή ενθουσιασμό, συμπλήρωσε: «Μακάρι να το είχα τον καιρό που έτρεχα, θα είχα σπάσει όλα τα ρεκόρ! Σημαντικό επίσης να πούμε πως την επόμενη μέρα της προπόνησης νιώθεις φρέσκος για να συνεχίσεις εξίσου δυνατά. Επιπλέον, είναι ένα ελληνικό παπούτσι. Είναι εξαιρετικό, όχι απλά ελληνικό. Ήρθε για να μείνει και θα αφήσει εποχή.Από τη στιγμή που το φοράς, το καταλαβαίνεις αμέσως. Θέλεις απλώς να βγεις και να τρέξεις».

Dean Karnazes: «Το ελληνικό στοιχείο έχει μια διαφορετική αύρα, είναι τεράστιο πλεονέκτημα»

Στην εκδήλωση έδωσε δυναμικό «παρών» και ο διεθνούς φήμης υπερμαραθωνοδρόμος Ντιν Καρνάζης (Dean Karnazes), ο οποίος εκπροσωπεί το brand στο εξωτερικό ως global ambassador. Ο Dean μετέφερε το κλίμα και τις αντιδράσεις που εισπράττει στις διεθνείς Διοργανώσεις: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμερική, οπότε το να εκπροσωπώ ένα ελληνικό brand στο εξωτερικό και να τρέχω με αυτό σε μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είναι δύσκολη η αγορά, υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνιστές, αλλά οι Έλληνες ξέρουν να πολεμούν. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε το μονοπώλιο των μεγάλων brands, να ανοίξει η αγορά και να στρέψουμε την προσοχή μας σε νέες, καινοτόμες προσπάθειες».

Αναφερόμενος στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο Καρνάζης τόνισε: «Τρέχω από 5k μέχρι ultramarathons. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η μοναδική τεχνολογία του, που σου δίνει τρομερή ενέργεια, ειδικά όταν τα πόδια αρχίζουν να κουράζονται. Επιπλέον, το design ξεχωρίζει, είναι απίστευτα μοδάτο. Στο εξωτερικό με ρωτούν συνεχώς "πού τα βρήκες, τι είναι αυτά;". Το ελληνικό στοιχείο έχει μια διαφορετική αύρα, έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Όταν οι Έλληνες δουλεύουν μαζί, γίνονται παράδειγμα για όλους».

Επιστήμη, Τεχνολογία AXICORETM και κοινωνικό αποτύπωμα

Η ena athletics δεν βασίζεται μόνο στο εξαιρετικό design, αλλά στην τρομερή τεχνολογία που τη συνοδεύει. Τα Proto Runner 1 και Proto Train 1 αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το κορυφαίο Hôpital de la Tour (Swiss Olympic Medical Center) στη Γενεύη. Η καρδιά των παπουτσιών είναι το σύστημα ενδιάμεσης σόλας AXICORETM. Αντί να επιτρέπει στη δύναμη της πρόσκρουσης να διασκορπίζεται άσκοπα, η τεχνολογία αυτή ρυθμίζει τη ροή, σε βάζει στη σωστή γωνία τρεξίματος και κατευθύνει την ενέργεια αποκλειστικά προς τα εμπρός, εξασφαλίζοντας μέγιστη σταθερότητα και προστασία.

Πέρα από τις υψηλές επιδόσεις, το brand ξεχωρίζει για την περιβαλλοντική του συνείδηση. Το 30% του υλικού Sylphion που χρησιμοποιείται στα παπούτσια της ena athletics είναι βιώσιμο και βιολογικής προέλευσης. Επιπλέον, μέσα από τη συνεργασία του brand με τον οργανισμό Enaleia, η ena athletics συμβάλλει ενεργά στον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων από το Αιγαίο.

Το Roadmap για το Μέλλον

Η παρουσίαση στο Ελληνικό και η είσοδος στα καταστήματα της INTERSPORT αποτελούν μόνο την αρχή. Το brand κινείται με σταθερά και γρήγορα βήματα:

Ιούνιος 2026 (Τώρα): Έρχεται η επόμενη φάση και η εξέλιξη του παπουτσιού, με έμφαση στη συνεχή μείωση του βάρους βάσει του feedback των elite αθλητών.

2027 και μετέπειτα: Στρατηγικός στόχος παραμένει η σταθερή ενίσχυση της παρουσίας της ena athletics στη running αγορά, με την περαιτέρω ανάπτυξη της δρομικής της γκάμας με γνώμονα τις ανάγκες της κοινότητας.

Με κεντρική φιλοσοφία το “Born of Greece”, η ena athletics αντλεί έμπνευση από την παγκόσμια κληρονομιά του μαραθωνίου και αποδεικνύει ότι η ελληνική ταυτότητα, όταν συνδυάζεται με τη διεθνή επιστημονική καινοτομία, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο, κορυφαίο

πρότυπο για τη σύγχρονη δρομική κοινότητα παγκοσμίως.

Βρες τα ena athletics

Οι συλλογές Proto Runner 1 και Proto Train 1είναι διαθέσιμες από τις 20 Μαΐου στα καταστήματα INTERSPORT:

Ερμού

The Mall Athens

Γλυφάδα

Smart Park Σπάτων

Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκης

καθώς και online μέσω του INTERSPORT e-shop.