Η CL Art Gallery παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση της εικαστικού Κατερίνας Παπατέγου με τίτλο «ANIMUS ANIMA»

Στην ενότητα έργων ANIMUS ANIMA, η καλλιτέχνης Κατερίνα Παπατέγου μας προσκαλεί σε ένα οπτικό ταξίδι επανασύνδεσης με τις αρχέγονες δυνάμεις της ζωής.

Ο τίτλος της έκθεσης αντλεί την έμπνευσή του από την αναλυτική ψυχολογία του Carl Jung, o οποίος όρισε το Animus και την Anima ως τα αρχέτυπα του «αρσενικού» στοιχείου στο ασυνείδητο της γυναίκας και του «θηλυκού» στοιχείου στο ασυνείδητο του άνδρα. Αυτή η εσωτερική δυαδικότητα γίνεται η γέφυρα ανάμεσα στον συνειδητό εαυτό και το συλλογικό ασυνείδητο, μια αναζήτηση της ψυχικής ολότητας που μετουσιώνεται σε ζωγραφική πράξη.

Στον πυρήνα της εικονογραφίας της κυριαρχεί το υγρό στοιχείο, μέσα στο οποίο γεννιούνται και στροβιλίζονται η μήτρα, η δίνη και η σπείρα. Η μήτρα εδώ δεν είναι μόνο βιολογική, αλλά ένα πανάρχαιο σύμβολο ιερότητας. Στην Αρχαία ελληνική μυθολογία, από την οποία η ζωγράφος εμπνέεται, συνδέεται με την Γαία, την παγκόσμια μητέρα, τροφό, ενώ σε πολλές ανατολικές θρησκείες συμβολίζει το «Κοσμικό Αυγό», την απαρχή κάθε ύπαρξης. Παράλληλα η σπείρα, με σαφείς αναφορές στον Μινωϊκό πολιτισμό, αντιπροσωπεύει τον χρόνο που κυλά και τη ζωή που ανακυκλώνεται αέναα.

Η χρωματική παλέτα της ζωγράφου ενισχύει αυτή την σύνδεση, οι γήινες αποχρώσεις συνομιλούν με τα βαθιά γαλαζοπράσινα και τα φωτεινά τυρκουάζ, δημιουργώντας την αίσθηση ενός οργανικού κόσμου που πάλλεται Το χρώμα δεν είναι στατικό, ρέει και στροβιλίζεται, μετατρέποντας τη δίνη σε μία υπαρξιακή πύλη που μας παρασύρει στην ουσία της δημιουργίας.Αυτή η βαθιά σύνδεση του κολυμβητή, ανθρώπου με τη φύση αποδίδεται συμβολικά μέσα από την έννοια του ομφάλιου λώρου. Ένας αόρατος, πνευματικός δεσμός που μας κρατά προσδεμένους στο φυσικό περιβάλλον. Η καλλιτέχνης τονίζει πως ο άνθρωπος, κολυμβητής, παραμένει ένα «έμβρυο» που τρέφεται από τους πόρους της Γης.

Ωστόσο, μέσα από την ένταση της δίνης, το έργο εκπέμπει ένα ηχηρό μήνυμα SOS. Σε μία εποχή που η κλιματική αλλαγή απειλεί να κόψει βίαια αυτόν τον ζωτικό λώρο, η τέχνη της Παπατέγου λειτουργεί ως μία κραυγή αφύπνισης. Η ανάγκη μας για το φυσικό περιβάλλον είναι υπαρξιακή, αν ο δεσμός αυτός διαρραγεί, η δίνη από πηγή ζωής θα μετατραπεί σε δίνη καταστροφής.

Καθώς ο θεατής απομακρύνεται από τον στροβιλισμό των έργων, δεν μένει μόνο με την αίσθηση της κίνησης, αλλά με μια επιτακτική πρόσκληση, να αναζητήσει τον δικό του «ομφάλιο λώρο» με τον κόσμο γύρω του. Η καλλιτέχνη μας καλεί να αναλογιστούμε αν είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τη μήτρα που μας γέννησε ή αν θα επιτρέψουμε στη δίνη της αδιαφορίας να μας παρασύρει. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν μπορούμε να ακούσουμε τον παλμό της φύσης πριν η σιωπή γίνει οριστική. Η απάντηση βρίσκεται στην δική μας απόφαση να παραμείνουμε συνδεμένοι.

Σχετικά με την καλλιτέχνη:

Η Κατερίνα Παπατέγου (Katerina PapaTegou) είναι μία σύγχρονη ζωγράφος που ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Έχει σπουδάσει αρχικά Οικονομικά κι Αγγλική Λογοτεχνία αλλά στη συνέχεια αφοσιώθηκε στις Καλές Τέχνες, μαθητεύοντας κοντά στον Κώστα Γεωργιάδη (μαθητή του Γιάννη Μόραλη) και στον Νικόλα Μπλιάτκα.

Για την Παπατέγου, η ζωγραφική δεν είναι απλώς ένα χόμπι ή μια απασχόληση, είναι τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη της όσο και η αναπνοή. Αποτελεί μία βαθιά ανάγκη, όχι μόνο μία ατομική ενασχόληση, αλλά μια παγκόσμια ανάγκη για σύνδεση και επικοινωνία με τους άλλους μέσα από την τέχνη της.

Ο καλλιτεχνικός της στόχος είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα αδελφοσύνης, χτίζοντας γέφυρες που ξεπερνούν τις διαφορές, είτε είναι φυλετικές, ιδεολογικές, πολιτικές ή θρησκευτικές.

Τα έργα της Κατερίνας αναδεικνύουν στοιχεία που ενώνουν την ανθρωπότητα. Στα έργα της πειραματίζεται με πληθώρα υλικών και τεχνικών. Τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι γήινες αποχρώσεις, έντονα πράσινα και λαμπερά τυρκουάζ. Η Αρχαία Ελληνική μυθολογία, οι ανατολικές θρησκείες, η εβραιϊκή καμπάλα, η ιστορία, η μνήμη, η λογοτεχνία, η φύση, η θάλασσα, το μεσογειακό φως αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα έργα και την θεματολογία της.

Έργα της βρίσκονται στη συλλογή του Μουσείου Βορρέ, όπως και σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές. Επίσης, έργα της εκπροσωπούνται από τις διεθνείς καλλιτεχνικές πλατφόρμες, Saatchi On line Art, την Σουηδική konst.se και την γαλλική ArtMajeur. ‘Εχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκθέσεις στην Ελλάδα, την Ελβετία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδοντας το καλλιτεχνικό της όραμα και ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα σε διάφορα ακροατήρια.

«Ζωγραφίζω τη δίνη της ύπαρξης για να μας υπενθυμίσω ότι είμαστεόλοι έμβρυα στηίδια Συμπαντική μήτρακαι ότι η αρμονική συνύπαρξη με τη φύση είναι το μοναδικό μονοπάτι για τη γαλήνη της ψυχής μας»