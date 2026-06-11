Γιατί δεν αναρτήθηκαν αφίσες του Pride στο Μετρό; Η απάντηση - εξήγηση της ΣΤΑΣΥ

Τι απαντά η ΣΤΑΣΥ στην καταγγελία του Athens Pride για την απόρριψη του αιτήματος αν αναρτηθούν αφίσες του event για πρώτη φορά στα δέκα χρόνια.

Εξήγηση για την κίνηση της να απορρίψει το αίτημα του Athens Pride για ανάρτηση προωθητικών αφισών της διοργάνωσης, έδωσε η ΣΤΑΣΥ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος λόγω διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο.

«Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑΣΥ είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. Φέτος, λόγω...

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr