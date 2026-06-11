Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια: 14χρονοι οι δράστες

Εμβολισαν περιπολικό και παρέσυραν Αστυνομικό

Δύο εγκληματικές οργανώσεις με νεαρά μέλη, που φέρονται να προμήθευαν ακόμη και ανήλικους μαθητές με ναρκωτικά και δρούσαν κυρίως σε Εκάλη και Διόνυσο, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

H υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό και αποκαλύφθηκε σε μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Ανάμεσα στα μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες βρίσκονταν ακόμη και ανήλικοι ηλικίας μόλις 14 ετών.

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