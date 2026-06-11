Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια: 14χρονοι οι δράστες
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Δύο εγκληματικές οργανώσεις με νεαρά μέλη, που φέρονται να προμήθευαν ακόμη και ανήλικους μαθητές με ναρκωτικά και δρούσαν κυρίως σε Εκάλη και Διόνυσο, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.
H υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό και αποκαλύφθηκε σε μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Ανάμεσα στα μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες βρίσκονταν ακόμη και ανήλικοι ηλικίας μόλις 14 ετών.
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