Το μυστήριο γύρω από το «εξωγήινο γυαλί» του βασιλιά Τουταγχαμών παίρνει απροσδόκητη τροπή

Το παράξενο κίτρινο υλικό, γνωστό ως Γυαλί της Ερήμου της Λιβύης (Libyan Desert Glass), είναι διασκορπισμένο σε περιοχές της Αιγύπτου και της Λιβύης.

Οι επιστήμονες που ερευνούν το μυστηριώδες «εξωγήινο γυαλί» της βόρειας Αφρικής αποκάλυψαν νέα στοιχεία για το βίαιο γεγονός που το δημιούργησε.

Το παράξενο κίτρινο υλικό, γνωστό ως Γυαλί της Ερήμου της Λιβύης (Libyan Desert Glass), είναι διασκορπισμένο σε περιοχές της Αιγύπτου και της Λιβύης και πιστεύεται ότι σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ακραίου κοσμικού γεγονότος πριν από περίπου 29 εκατομμύρια χρόνια.

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