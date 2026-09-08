Όταν ο David Bowie έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία στην ιστορία: Το 2003 μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2003, ο David Bowie έγραψε ιστορία, δίνοντας την πρώτη διαδραστική συναυλία, με το κοινό να του κάνει ερωτήσεις και να ζητά αφιερώσεις.

Μία μέρα σαν την σημερινή, στις 8 Σεπτεμβρίου 2003, ο χαμαιλέοντας της ροκ David Bowie παρουσίασε από τα Riverside Studios στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στην μουσική και την τεχνολογία ταυτοχρόνως ,σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming.

Το σόου μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, δίνοντας τη δυνατότητα σε θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να παρακολουθήσουν τη συναυλία σχεδόν σαν να βρίσκονταν εκεί.

Το κοινό μπορούσε να μιλήσει με τον Bowie

Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο, όμως, ήταν η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον καλλιτέχνη. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το κοινό μπορούσε να του απευθύνει ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι θεατές είχαν ακόμη τη δυνατότητα να ζητήσουν αφιερώσεις. Για τα δεδομένα του 2003, η ιδέα ήταν ιδιαίτερα καινοτόμα και προανήγγειλε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα άλλαζε τα επόμενα χρόνια την εμπειρία των ζωντανών εμφανίσεων.

Η συναυλία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και περιλάμβανε τραγούδια από το άλμπουμ «Reality», το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα, αλλά και κομμάτια από τη μέχρι τότε δισκογραφία του Bowie. Η εμφάνιση έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη δορυφορική μετάδοση και τη διαδραστικότητα, σε μια εποχή που το streaming όπως το γνωρίζουμε σήμερα δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί.