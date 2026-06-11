Οι επιστήμονες θέλουν να ψεκάσουν χημικές ουσίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης

Η ιδέα, που ονομάζεται StormWall, αναπτύχθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον Brian Walsh του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Οι επιστήμονες έχουν προτείνει έναν ασυνήθιστο τρόπο για να προστατευτεί η Γη από ισχυρές ηλιακές καταιγίδες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης GPS, ηλεκτρικά δίκτυα και υποδομές επικοινωνιών. Μια νέα μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός τεχνητού «φράγματος πλάσματος» που θα ενίσχυε τη μαγνητόσφαιρα του πλανήτη, τη φυσική του προστατευτική ασπίδα.

Η ιδέα, που ονομάζεται StormWall, αναπτύχθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον Brian Walsh του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Η πρόταση προβλέπει έξι διαστημόπλοια σε γεωστατική τροχιά. Θα μεταφέρουν στοιχεία όπως βάριο, λίθιο, νάτριο ή ασβέστιο. Μόλις οι επιστήμονες εντοπίσουν μια επερχόμενη ηλιακή καταιγίδα, θα απελευθερώνουν το υλικό στο διάστημα. Η ηλιακή ακτινοβολία θα το ιονίζει γρήγορα, δημιουργώντας ένα νέφος φορτισμένου πλάσματος.

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