Επίθεση Παπαδόπουλου σε Λέκκα για την οσμή στην Αττική: «Θρυμματίστηκε κάθε έννοια επιστημοσύνης»

Ο Γεράσιμος Πσαπαδόπουλος απάντησε αιχμηρά στις δηλώσεις του Ευθύμη Λέκκα, με αφορμή τις νέες πληροφορίες για την προέλευση της έντονης οσμής αερίου στην Αττική.

όντρα ξέσπασε μεταξύ του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου και του προέδρου του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, με αφορμή τις νέες πληροφορίες για την προέλευση της έντονης οσμής αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής πριν από περίπου 20 ημέρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ευθύμης Λέκκας αποκάλυψε ότι το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι επιστήμονες αφορά κάποια ανθρωπογενή παρέμβαση. Όπως είπε, πιθανή αιτία θεωρείται διαρροή αερίων από διερχόμενο πλοίο, ενώ τόνισε πως τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας έχουν αποκλείσει τα υπόλοιπα σενάρια που είχαν τεθεί στο τραπέζι.

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