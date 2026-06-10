Θυμίζει το... «Catch Me If You Can»: Πιλότος της Air Canada πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια

Ο πιλότος συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφού, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 έως το 2025.

Ένας πρώην πιλότος της Air Canada αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, καθώς για 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη της αεροπορικής εταιρείας με πλαστή άδεια πιλότου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές του Καναδά την Τρίτη.

Ο Τζέφρι Γουόλ συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφού, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 έως το 2025, χωρίς να είχε αποκτήσει ποτέ την κατάλληλη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές σπουδές και εξετάσεις.

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