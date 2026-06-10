Γιώργος Χρυσοστόμου: «Πάσχω από ανηδονία, δεν έχω απολαύσει τίποτα»

Η εξομολόγηση του ηθοποιού για το πώς αντιμετώπιζε τα πράγματα σε νεαρή ηλικία και σήμερα και η δυσκολία να μείνει η σκέψη του στο παρόν.

Άκρως εξομολογητικός και ειλικρινής πρωτίστως με τον εαυτό του, ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξομολογήθηκε πως τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκε με την υποκριτική θεωρούσε ότι είναι ο καλύτερος, αλλά οι καταστάσεις μετέπειτα τον «προσγείωσαν».

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