Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Πρωινοί ή βραδινοί περίπατοι; Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για την αρτηριακή πίεση.

Γενικά, η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι πάντα η ώρα της ημέρας που σας επιτρέπει να το κάνετε με συνέπεια.

Αλλά ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η άσκηση αργά το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να προσφέρει ελαφρώς ισχυρότερα οφέλη για την αρτηριακή πίεση, αν και τα στοιχεία είναι ανάμεικτα και οι ειδικοί τονίζουν ότι το τακτικό περπάτημα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ώρα που δείχνει το ρολόι.

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