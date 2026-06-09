Oι φίλοι που έγιναν λαθρέμποροι όπλων και έκλεψαν 300 εκατομμύρια δολάρια

Κέρδιζαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το μικρό διαμέρισμα που συγκατοικούσαν και ύστερα βρέθηκαν στη φυλακή. Η τρελή ζωή τους.

Ο Εφραίμ Ντιβερόλι και ο Ντέιβιντ Πακούζ όταν έγιναν 20 ετών, δεν μπορούσαν να διανοηθούν όλα τα παράξενα που θα έφερνε το μέλλον στις ζωές τους.

Ο Εφραίμ, ένας κλασικός έφηβος στο Μαϊάμι των αρχών του 2000, κάπνιζε μαλακά ναρκωτικά και δούλευε στη βιομηχανία όπλων που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του, γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Ο πόλεμος κόντρα στους Ταλιμπάν ήταν μια ιδανική ευκαιρία για να έχουν σταθερή δουλειά. Ήταν το 2005 όταν δημιούργησε την δική του εταιρεία, την "AEY",πείθοντας και τον φίλο του, τον Ντέιβιντ Πακούζ να εργαστεί σε αυτήν, ώστε να εξασφαλίσει κάποιο στοιχειώδες μεροκάματο.

Θα ξεπερνούσε πολύ γρήγορα αυτό το «στοιχειώδες».

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