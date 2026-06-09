Βραζιλιάνα 37 ετών υποδυόταν την... 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει

Απίστευτο και όμως πέρα για πέρα αληθινό...

Μια έρευνα σχετικά με μια 37χρονη γυναίκα που φέρεται να προσποιήθηκε ένα 12χρονο κορίτσι για να υιοθετηθεί από μια οικογένεια στη Βραζιλία οδήγησε στη σύλληψή της και άνοιξε εκ νέου υποψίες για άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ζοϊνβίλ της Βραζιλίας και διήρκεσε 14 μήνες, κατά τους οποίους η γυναίκα ζούσε με μια θετή οικογένεια χωρίς να κινήσει άμεσα υποψίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Nascer do Sol, η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα, είχε ήδη ιστορικό παρόμοιων περιστατικών, καθώς είχε συλληφθεί το 2023 για φερόμενη εξαπάτηση πολλών ανθρώπων, ισχυριζόμενη ότι ήταν ανήλικη και θύμα δικτύων εκμετάλλευσης. Κατά την περίοδο εκείνη, φέρεται να κατασκεύασε πολλαπλές ψευδείς αφηγήσεις για να στηρίξει την ταυτότητά της.

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