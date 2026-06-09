Οι επιστήμονες το κάνουν πλέον επίσημο: Οι 8 κινήσεις που πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε εξωγήινο

Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά οκτώ συστάσεις, αποσκοπεί στο να «καθορίσει βέλτιστες πρακτικές για τους επιστήμονες».

Οι άνθρωποι έχουν προειδοποιηθεί να κρατήσουν αποστάσεις από τους εξωγήινους και να μην απαντήσουν αν ποτέ εξωγήινοι έρθουν σε επαφή με τη Γη. Η σύσταση αυτή αποτελεί μέρος ενός σχεδίου οκτώ σημείων που δημοσίευσαν επιστήμονες και το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος έρθει αντιμέτωπος με έναν πραγματικό εξωγήινο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύθηκαν από την International Academy of Astronautics, έναν κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 επιστήμονες από 97 χώρες. Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για το ενδεχόμενο επαφής με εξωγήινους, μετά τη δημοσιοποίηση από τον Donald Trump των λεγόμενων «αρχείων UFO» στις ΗΠΑ.

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