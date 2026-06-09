Το απροσδόκητο χόμπι που «χαρίζει» 10 χρόνια ζωής - Και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο

Όχι, δεν είναι ούτε η γυμναστική ούτε το διάβασμα βιβλίων ούτε η συλλογή γραμματοσήμων.

Όταν γίνεται λόγος για μακροζωία, οι περισσότεροι στρέφονται σε γνωστές συνταγές ευεξίας: ισορροπημένη διατροφή, συστηματική άσκηση, ποιοτικός ύπνος και περιορισμός του στρες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι επιστήμονες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε έναν παράγοντα που συχνά υποτιμάται: τις εμπειρίες που μας προσφέρουν χαρά, κοινωνική σύνδεση και ψυχική τόνωση.

Η ψυχική ευεξία δεν θεωρείται πλέον απλώς ένα «μπόνους» για την καλή υγεία. Αντίθετα, πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι η θετική διάθεση, η κοινωνικοποίηση και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που μας γεμίζουν ενέργεια μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συνολική ποιότητα ζωής. Και κάπου εδώ εμφανίζεται ένα χόμπι που ελάχιστοι θα φαντάζονταν ότι θα συνδεόταν με τη μακροζωία.

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