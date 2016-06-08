6 tips για να σκοράρεις στο ματς απέναντι στην καλοκαιρινή αϋπνία

Βάλε στο παιχνίδι σου τους 6 MVP του ύπνου και άφησε τη ζέστη στον πάγκο.

To έχεις ζήσει σίγουρα: Η καλοκαιρινή αϋπνία είναι ο Νο1 αντίπαλος που κάθε καλοκαίρι, με το που πιάσουν οι πρώτες ζέστες, εμφανίζεται απροειδοποίητα. Οι υψηλές θερμοκρασίες ανεβάζουν την πίεση και ο ιδρώτας δεν σε αφήνει να κλείσεις μάτι. Και κάπως έτσι, ακόμα και αν είσαι ένθερμος υποστηρικτής του καλοκαιριού, ο ποιοτικός ύπνος αυτή την εποχή μοιάζει να χάνει το παιχνίδι από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Ευτυχώς, υπάρχουν στρατηγικές κινήσεις, ώστε να πάρεις και πάλι το παιχνίδι της καλοκαιρινής ξεκούρασης στα χέρια σου. Τσέκαρε εδώ τα 6 tips από τους sleep coaches της CANDIA που θα σε αναδείξουν στον μεγάλο MVP, στη μάχη απέναντι στην καλοκαιρινή αϋπνία.

Αν θες να ξυπνάς κάθε πρωί έτοιμος για δράση

1. Βάλε τέλος στις νύχτες που ξυπνάς από τη ζέστη

Αν κάθε βράδυ ψάχνεις μάταια τη δροσερή πλευρά του κρεβατιού, το προστατευτικό στρώματος FREEZE μπορεί να φέρει την ανατροπή στο παιχνίδι. Χάρη στην έξυπνη θερμορυθμιστική τεχνολογία του απορροφά την πλεονάζουσα θερμότητα που εκπέμπει το σώμα και τη διαχέει σταδιακά, χαρίζοντας σου αίσθηση δροσιάς όλη τη νύχτα.

2. Χάρισε στον αυχένα σου τη δροσιά που χρειάζεται

Ο ποιοτικός ύπνος ξεκινά από το σωστό μαξιλάρι. Τα μαξιλάρια της συλλογής TECHNOGEL συνδυάζουν memory foam υψηλής ποιότητας με ειδικό gel νερού, προσφέροντας ιδανική στήριξη και αίσθηση δροσιάς ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Και το καλύτερo; Διατίθενται σε διαφορετικά ύψη, για να προσαρμόζονται άψογα σε κάθε στάση ύπνου. Γιατί η καλοκαιρινή αϋπνία θέλει λύσεις ακρίβειας και όχι «στο γενικά».

3. Διάλεξε ένα στρώμα που να σου προσφέρει πραγματικές ανάσες

Το στρώμα KNOSSOS της CANDIA αξιοποιεί φυσικά υλικά, όπως η τρίχα αλόγου, η οποία επιτρέπει τη σωστή κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος. Έτσι εξασφαλίζεται καλύτερος αερισμός και δημιουργούνται πιο δροσερές συνθήκες για απόλυτα ξεκούραστο ύπνο.

4. Μην αφήνεις την υγρασία να σου χαλάει τον ύπνο

Πολλές φορές, για τις νύχτες που μένεις ξάγρυπνος, δεν φταίει μόνο η ζέστη αλλά και η υγρασία. Σου έχουμε νέα: Το προστατευτικό COOLMAX είναι σχεδιασμένο για να απομακρύνει αποτελεσματικά την υγρασία από το σώμα και να βοηθά στη διατήρηση μιας πιο σταθερής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε; H υγρασία είναι ακόμη ένας παίκτης από την αντίπαλη ομάδα που βγάζεις εκτός του παιχνιδιού. Όμως έχεις ακόμη δύο steps!

5. Εμπιστεύσου τη δύναμη του βαμβακιού

Στα στρώματα των συλλογών Inventor και Luxuriant, η ενισχυμένη βαμβακερή βάτα συμβάλλει στον καλύτερο αερισμό του στρώματος και στην απομάκρυνση της θερμότητας.

Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη άνεση και καλύτερες συνθήκες ύπνου όλο τον χρόνο. Με απλά λόγια, νίκη από τα αποδυτήρια.

6. Ανακάλυψε τα πλεονεκτήματα του bamboo

Το ύφασμα BAMBOO ξεχωρίζει για την ικανότητά του να αναπνέει, να απορροφά γρήγορα την υγρασία και να στεγνώνει ακόμη πιο γρήγορα. Παράλληλα είναι ιδιαίτερα απαλό στην αφή και προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας που κάνει τη διαφορά τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες.

Το τελικό σκορ

Η καλοκαιρινή αϋπνία μπορεί να είναι σκληρός αντίπαλος κατά της ξεκούρασής σου τα θερινά βράδια. Σίγουρα όμως όχι ανίκητος. Με τις σωστές επιλογές σε στρώμα, μαξιλάρι και αξεσουάρ ύπνου μπορείς να δημιουργήσεις τις ιδανικές συνθήκες για βαθύ, δροσερό και ποιοτικό ύπνο ακόμη και στις πιο ζεστές νύχτες του χρόνου.

Για να βρεις τη λύση που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, οι Sleep Experts της CANDIA μπορούν να σε καθοδηγήσουν στην κατάλληλη επιλογή και να σε βοηθήσουν να ξαναβρείς τη φόρμα σου εκεί που μετράει περισσότερο: Στον ύπνο.