Υπάρχει μία φράση που καταστρέφει τη σχέση ανεπανόρθωτα: Άπαξ και την πεις, δεν μπορείς να την πάρεις πίσω

Και δυστυχώς, αυτή τη φράση την λένε πολλοί...

Το να φτάσει μία σχέση στην οριστική ρήξη, δεν συμβαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Λάθη και παρεξηγήσεις που νομίζεις πως έχουν λυθεί, βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια εκεί που δεν το περιμένεις. Ένας από τους βασικούς λόγους χωρισμού, είναι και τα όσα λέγονται σε έναν καυγά - λόγια που πληγώνουν και που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Μπαίνουν κάτω από το χαλάκι, μέχρι να βγουν σε ανύποπτο χρόνο.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Μαρκ Τράβερς, που ειδικεύεται στις σχέσεις, υπάρχει μία φράση πολύ συγκεκριμένη, που καταστρέφει ανεπανόρθωτα μία σχέση. Διότι αν την πεις, δείχνεις τα πραγματικά σου συναισθήματα για τον άλλον. Μία φράση που άπαξ και βγει από το στόμα σου, δεν μπορείς να την πάρεις πίσω.

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