Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στον Βόλο για τα εγκαίνια της νέας επιχείρησης της αδερφής του, Κωνσταντίνας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εκμεταλλεύεται τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών του διακοπών πριν από την επιστροφή στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, χωρίς να χάνει την ευκαιρία να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του σε σημαντικές στιγμές.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρέθηκε στον Βόλο για τα εγκαίνια της νέας επιχείρησης της αδερφής του, Κωνσταντίνας, η οποία άνοιξε το δικό της κομμωτήριο με την ονομασία «Delia, the hair therapy bar».

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό της αδερφής του σε μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένεια Κωνσταντέλια.

Η παρουσία του, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κόσμο που βρέθηκε στην περιοχή, με αρκετούς να ζητούν μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο από τον άσο του Δικεφάλου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ