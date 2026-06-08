Η ASUS παρουσίασε μια σειρά από ελκυστικές συσκευές στην Computex 2026

Κρίνοντας από όσα είδαμε, οι λάτρεις της νέας τεχνολογίας μπορούν να περιμένουν ένα ενδιαφέρον φθινόπωρο.

Ως συνήθως, η ASUS αξιοποίησε την Computex για να παρουσιάσει νέα προϊόντα που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά τους επόμενους μήνες. Ακολουθεί η επιλογή μας με τα πιο ελκυστικά εξ' αυτών.

Φορητοί υπολογιστές ProArt με επεξεργαστή NVIDIA RTX Spark

Αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό γεγονός της έκθεσης ήταν η παρουσίαση του επεξεργαστή NVIDIA RTX Spark, και μεταξύ των πρώτων φορητών υπολογιστών που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά είναι τα νέα μοντέλα ASUS ProArt P16 (H7607) και P14 (H7407). Προσφέρουν εξαιρετική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και φορητότητας χάρη στη νέα πλατφόρμα NVIDIA και το συμπαγές σασί. Το ProArt P16 (H7607) είναι 13% λεπτότερο και 16% ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του. Προορίζονται για έμπειρους δημιουργούς περιεχομένου και διαθέτουν οθόνες ASUS Lumina Pro OLED κορυφαίων προδιαγραφών. Αυτές οι οθόνες προσφέρουν εξαιρετικά ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων, ανάλυση 4K με VRR 120 Hz, μέγιστη φωτεινότητα έως 1600 nits και αντιανακλαστική επίστρωση. Η μπαταρία έχει εντυπωσιακή χωρητικότητα 99.9 Wh και προσφέρει αναπάντεχα καλή διάρκεια ζωής. Το πακέτο υλικού πλαισιώνεται από μνήμη έως 128 GB και ένα ακριβές απτικό touchpad.

Zenbook A14

Αν και δεν φέρνει τόσο θεαματικές καινοτομίες όσο η σειρά ProArt, το νέο Zenbook 14 αξίζει την προσοχή σας, κυρίως επειδή φέρνει ορισμένα premium χαρακτηριστικά στο entry-level τμήμα των Zenbook, όπως το Ceraluminum, ένα υλικό γνωστό για την υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά του, και την πάντα ευπρόσδεκτη οθόνη OLED. Μια αναζωογονητική νέα λεπτομέρεια είναι ότι το Zenbook 14 (UX3480) θα είναι διαθέσιμο σε διάφορα νέα χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση, όπως το Arctic Blue και το Komodo Coral. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι θα υπάρχουν παραλλαγές με πλατφόρμες AMD, Intel και Qualcomm, ώστε ο καθένας να μπορεί να επιλέξει την αγαπημένη του. Με βάρος μόλις 1.1 kg, το Zenbook 14 είναι μια συσκευή που μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή.

Vivobook S14/S16

Οι νέες προσφορές της ASUS που απευθύνονται κυρίως σε νεότερους χρήστες ή οικιακούς χρήστες είναι οι φορητοί υπολογιστές Vivobook S14 (S5408) και S16 (S5608). Δεδομένου ότι απευθύνονται σε χρήστες που δεν επιθυμούν να επενδύσουν σημαντικά σε έναν φορητό υπολογιστή, προσφέρουν εκπληκτικά πολλά. Η νέα γενιά μοντέλων Vivobook διαθέτει μεταλλικό σασί, ενώ η ASUS τα έχει εμπλουτίσει με οθόνες OLED. Θα τροφοδοτούνται από επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon, κάτι που εγγυάται εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας και καλή απόδοση. Θα είναι διαθέσιμα σε χρώματα Light Blue και Matte Gray.

20ή επέτειος της μάρκας ROG με το νέο ROG Ally

Μια τόσο σημαντική επέτειος δεν θα μπορούσε να περάσει χωρίς ένα κατάλληλο προϊόν. Αυτό που τράβηξε την προσοχή μας ήταν το ROG XBOX Ally X20, του οποίου ο συμβολισμός είναι ήδη ορατός στο όνομα. Διαθέτει τον ίδιο επεξεργαστή με το κανονικό ROG Xbox Ally X, αλλά διαθέτει οθόνη OLED 7.4 ιντσών και ελκυστικό σασί. Αυτό είναι το πρώτο Ally με οθόνη OLED, το οποίο ανταποκρίνεται στα αιτήματα πολλών δυνητικών χρηστών. Τα χειριστήρια έχουν επίσης αναβαθμιστεί, ενώ το πακέτο θα περιλαμβάνει τα γυαλιά AR για gaming ROG XREAL R1 Edition 20.

Για τους πιο απαιτητικούς gamers, η ASUS ετοίμασε το ROG G1000 Edition 20, έναν ελκυστικό επιτραπέζιο υπολογιστή. Διαθέτει κορυφαία εξαρτήματα, ένα εξαιρετικό σύστημα ψύξης και μια εντυπωσιακή οθόνη AniMe Holo.

Νέες συσκευές για επαγγελματίες χρήστες

Η ASUS δεν έχει ξεχάσει τους χρήστες που εστιάζουν στην εργασία και όχι στην ψυχαγωγία. Το νέο ASUS ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA) απευθύνεται σε αυτούς. Πίσω από το μακρύ όνομα του μοντέλου κρύβεται ένας μετατρέψιμος φορητός υπολογιστής, η οθόνη του οποίου μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες. Χάρη σε αυτό, προσφέρει ευελιξία στην εργασία που είναι αδύνατο να επιτευχθεί με κλασικές συσκευές, οπότε μπορεί να είναι ενδιαφέρον τόσο για φοιτητές όσο και για επαγγελματίες χρήστες. Η ποιότητα κατασκευής επιβεβαιώνεται μέσω μιας σειράς δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD 810H. Το ASUS ExpertBook B5 Flip G2 διαθέτει πληκτρολόγιο ανθεκτικό σε πιτσιλιές και ενισχυμένους μεντεσέδες για ξέγνοιαστη χρήση. Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιμένετε από μια σύγχρονη επαγγελματική συσκευή, οπότε τα δεδομένα σας θα είναι ασφαλή. Συνοδεύεται από τριετή εγγύηση που μπορεί να παραταθεί έως και πέντε έτη.

Στο ίδιο κοινό απευθύνεται και η συσκευή ASUS ExpertCenter P200 AiO. Έμφαση δίνεται στις συμπαγείς διαστάσεις, ώστε να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο στο γραφείο. Τροφοδοτείται από επεξεργαστή AMD Ryzen 5 40 και, σε σύγκριση με τις συσκευές AiO που προορίζονται για οικιακούς χρήστες, ξεχωρίζει με πολυάριθμα χαρακτηριστικά ασφαλείας που ενοποιούνται υπό την ονομασία ASUS ExpertGuardian.