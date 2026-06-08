Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

Μια νέα μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η ψύξη της περιοχής οφείλεται κυρίως στην εξασθένηση των ωκεάνιων ρευμάτων.

Ένα τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, συνεχίζει να ψύχεται την ώρα που ο υπόλοιπος πλανήτης θερμαίνεται. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή ως «Cold Blob» (Ψυχρή Κηλίδα) και εδώ και χρόνια αποτελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής έρευνας.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters ενισχύει την άποψη ότι η ψύξη της περιοχής οφείλεται κυρίως στην εξασθένηση των ωκεάνιων ρευμάτων και όχι σε αυξημένη απώλεια θερμότητας από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως είχε προταθεί από άλλες έρευνες.

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